«Святой Грааль» Pokémon: Логан Пол продал редчайшую карту за рекордные $16,5 млн Сегодня 18:30

Логан Пол продал коллекционную карточку покемонов за 16,49 миллиона долларов, установив новый рекорд Гиннеса как самая дорогая коллекционная карта, проданная на аукционе

Блогер и рестлер WWE Логан Пол продал редкую карту Pokémon Pikachu Illustrator за $16,492 млн, установив новый мировой рекорд для коллекционных торговых карт. Карта стала одной из самых дорогих инвестиций в сегменте коллекционных активов и принесла владельцу многомиллионную прибыль.

Об этом пишет CNN.

Аукцион продлился 42 дня. В общей сложности было сделано 97 ставок. Сначала цена держалась на уровне $6,882 млн, однако серия предложений в финальные часы повысила ее до $16,492 млн.

По оценкам, после вычета аукционного сбора Логан Пол получил более $8 млн прибыли. Ранее, в 2021 году, он приобрел эту карту, обменяв Pikachu Illustrator с рейтингом PSA 9 (стоимостью $1,275 млн) и доплатив $4 млн.

После завершения сделки представитель Guinness World Records подтвердил, что это самая дорогая торговая карта, которую когда-либо продавали на аукционе.

Что известно о карте

Pikachu Illustrator считается одной из самых редких карт Pokémon. Ее создали в конце 1990-х для победителей конкурса иллюстраций. Всего было выпущено всего 39 экземпляров.

Проданный экземпляр имеет рейтинг PSA 10 от агентства Professional Sports Authenticator — высочайший из возможных и единственный среди карт этого типа. Только около 20 карт Illustrator прошли сертификацию PSA.

Карта Pikachu Illustrator была продана на аукционе вместе со специально разработанным бриллиантовым ожерельем, которое Логан Пол носил на WrestleMania38

По словам основателя и CEO Goldin Кена Голдина, Pikachu Illustrator фактически является «святым Граалем» для коллекционеров Pokémon.

Pokémon остается самой прибыльной медиафраншизой в мире, опережая Disney и Star Wars. По данным Goldin, за последние 20 лет стоимость карт Pokémon выросла значительно быстрее спортивных карт и превысила динамику индекса S&P 500 примерно на 3000%.

Коллекционная стратегия Логана Пола

Логан Пол известен инвестициями в редкие коллекционные активы. Он потратил миллионы долларов на приобретение уникальных предметов, в том числе цифровых активов NFT.

Накануне продажи Пол опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором простился с картой, назвав ее «самой желанной коллекционной картой в мире».

📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.