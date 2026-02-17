0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Святой Грааль» Pokémon: Логан Пол продал редчайшую карту за рекордные $16,5 млн

11
Логан Пол продал коллекционную карточку покемонов за 16,49 миллиона долларов, установив новый рекорд Гиннеса как самая дорогая коллекционная карта, проданная на аукционе
Логан Пол продал коллекционную карточку покемонов за 16,49 миллиона долларов, установив новый рекорд Гиннеса как самая дорогая коллекционная карта, проданная на аукционе
Блогер и рестлер WWE Логан Пол продал редкую карту Pokémon Pikachu Illustrator за $16,492 млн, установив новый мировой рекорд для коллекционных торговых карт. Карта стала одной из самых дорогих инвестиций в сегменте коллекционных активов и принесла владельцу многомиллионную прибыль.
Об этом пишет CNN.
Аукцион продлился 42 дня. В общей сложности было сделано 97 ставок. Сначала цена держалась на уровне $6,882 млн, однако серия предложений в финальные часы повысила ее до $16,492 млн.
По оценкам, после вычета аукционного сбора Логан Пол получил более $8 млн прибыли. Ранее, в 2021 году, он приобрел эту карту, обменяв Pikachu Illustrator с рейтингом PSA 9 (стоимостью $1,275 млн) и доплатив $4 млн.
После завершения сделки представитель Guinness World Records подтвердил, что это самая дорогая торговая карта, которую когда-либо продавали на аукционе.

Что известно о карте

Pikachu Illustrator считается одной из самых редких карт Pokémon. Ее создали в конце 1990-х для победителей конкурса иллюстраций. Всего было выпущено всего 39 экземпляров.
Проданный экземпляр имеет рейтинг PSA 10 от агентства Professional Sports Authenticator — высочайший из возможных и единственный среди карт этого типа. Только около 20 карт Illustrator прошли сертификацию PSA.
Карта Pikachu Illustrator была продана на аукционе вместе со специально разработанным бриллиантовым ожерельем, которое Логан Пол носил на WrestleMania38
Карта Pikachu Illustrator была продана на аукционе вместе со специально разработанным бриллиантовым ожерельем, которое Логан Пол носил на WrestleMania38
По словам основателя и CEO Goldin Кена Голдина, Pikachu Illustrator фактически является «святым Граалем» для коллекционеров Pokémon.
Pokémon остается самой прибыльной медиафраншизой в мире, опережая Disney и Star Wars. По данным Goldin, за последние 20 лет стоимость карт Pokémon выросла значительно быстрее спортивных карт и превысила динамику индекса S&P 500 примерно на 3000%.

Коллекционная стратегия Логана Пола

Логан Пол известен инвестициями в редкие коллекционные активы. Он потратил миллионы долларов на приобретение уникальных предметов, в том числе цифровых активов NFT.
Накануне продажи Пол опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором простился с картой, назвав ее «самой желанной коллекционной картой в мире».
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems