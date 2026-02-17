«Святой Грааль» Pokémon: Логан Пол продал редчайшую карту за рекордные $16,5 млн
Блогер и рестлер WWE Логан Пол продал редкую карту Pokémon Pikachu Illustrator за $16,492 млн, установив новый мировой рекорд для коллекционных торговых карт. Карта стала одной из самых дорогих инвестиций в сегменте коллекционных активов и принесла владельцу многомиллионную прибыль.
Об этом пишет CNN.
Аукцион продлился 42 дня. В общей сложности было сделано 97 ставок. Сначала цена держалась на уровне $6,882 млн, однако серия предложений в финальные часы повысила ее до $16,492 млн.
По оценкам, после вычета аукционного сбора Логан Пол получил более $8 млн прибыли. Ранее, в 2021 году, он приобрел эту карту, обменяв Pikachu Illustrator с рейтингом PSA 9 (стоимостью $1,275 млн) и доплатив $4 млн.
После завершения сделки представитель Guinness World Records подтвердил, что это самая дорогая торговая карта, которую когда-либо продавали на аукционе.
Что известно о карте
Pikachu Illustrator считается одной из самых редких карт Pokémon. Ее создали в конце 1990-х для победителей конкурса иллюстраций. Всего было выпущено всего 39 экземпляров.
Проданный экземпляр имеет рейтинг PSA 10 от агентства Professional Sports Authenticator — высочайший из возможных и единственный среди карт этого типа. Только около 20 карт Illustrator прошли сертификацию PSA.
По словам основателя и CEO Goldin Кена Голдина, Pikachu Illustrator фактически является «святым Граалем» для коллекционеров Pokémon.
Pokémon остается самой прибыльной медиафраншизой в мире, опережая Disney и Star Wars. По данным Goldin, за последние 20 лет стоимость карт Pokémon выросла значительно быстрее спортивных карт и превысила динамику индекса S&P 500 примерно на 3000%.
Коллекционная стратегия Логана Пола
Логан Пол известен инвестициями в редкие коллекционные активы. Он потратил миллионы долларов на приобретение уникальных предметов, в том числе цифровых активов NFT.
Накануне продажи Пол опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором простился с картой, назвав ее «самой желанной коллекционной картой в мире».
