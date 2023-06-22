Свежий дизайн и улучшенный интерьер: представлен Range Rover Evoque 2024 (фото) — Finance.ua

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Свежий дизайн и улучшенный интерьер: представлен Range Rover Evoque 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Свежий дизайн и улучшенный интерьер: представлен Range Rover Evoque 2024 (фото)
Свежий дизайн и улучшенный интерьер: представлен Range Rover Evoque 2024 (фото), Фото: Land Rover
Land Rover обновили кроссовер Range Rover Evoque на 2024 год модельный год. Модель получила несколько косметических и внутренних улучшений.
Об этом сообщили на сайте Motor1.
Снаружи распознать новинку можно по измененной решетке радиатора. Она получила новое оформление в виде сетки с шестиугольниками.
Также впереди появились новые фары Pixel 1. В них установлено втрое больше светодиодов, чем в оптике текущего поколения.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Для обновленного кроссовера будет предложен новый дизайн колесных дисков размером до 21 дюйма. Еще одним новшеством стало расширение ассортимента цветов кузова. Модель получила новые оттенки — Tribeca Blue, Corinthian Bronze и Arroios Grey.
В интерьере появился новый 11,4-дюймовый изогнутый дисплей информационно-развлекательной системы. От большинства физических кнопок решили избавиться.
Стоит отметить, что обновленный Range Rover Evoque получил новую информационно развлекательную систему Pivi Pro 2. Она поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и голосовое управление.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
В Европе Range Rover Evoque 2024 будет предложен в комплектациях S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography. На выбор есть несколько силовых установок.
Базовый Range Rover Evoque 2024 оснащен «мягкой» гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 160 л.с. За доплату кроссовер можно заказать в версии Plug-in гибрид мощностью 309 л.с.
Также доступны 2,0-литровый «мягкий» гибрид на 249 л.с. и 2,0-литровые дизельные двигатели на 163 или 204 л.с. Все моторы работают в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Начальная цена Range Rover Evoque 2024 года составляет 54 300 долларов. Кроссовер уже доступен для предварительного заказа на сайте производителя.

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По материалам:
Фокус
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