«Свежие» легковушки из Китая: какие модели покупают чаще и сколько они стоят — Finance.ua

«Свежие» легковушки из Китая: какие модели покупают чаще и сколько они стоят Сегодня 13:01 — Технологии&Авто

Внимательно изучив сегмент украинского авторынка легковых автомобилей, произведенных в Китае, эксперты auto.ria пришли к выводу, что есть 2 основные группы китайских авто на украинской «вторичке». Первая — условные пионеры, в диапазоне 2005−2013 годов выпуска, преимущественно марок Chery и Geely, бюджетных версий, парк которых уменьшается. Вторая — группа «почти новых» авто, в возрасте до 5 лет, постепенно приобретающих все большую популярность среди украинских автомобилистов. О ней сейчас и поговорим.

Большинство из этих легковушек — электромобили. По информации из открытых данных ГСЦ МВД, среди купленных «китайцев» за первые 4 месяца 2023 г. таких 86%. И еще больше среди них кроссоверов — доля SUV здесь достигает 93%. Средние цены машин, которые будут в списке далее, определены из актуальных предложений о продаже, размещенных на AUTO. RIA, и составляют от $9500 до $55 700. Следовательно, если коротко, в этот обзор попали легковые автомобили, произведенные в Китае, в возрасте не более 5 лет, часть из которых действительно предлагается к продаже в состоянии совершенно новых. Как уже упоминалось, это не обязательно продукты исключительно местных брендов, таких как BYD или Chery — в списке также будут легковушки от Volkswagen, Honda и даже Tesla, изготовленные китайскими автофабриками, преимущественно для местного рынка.

В список попали те модели, которые были больше всего куплены в начале 2023 года, и эта статистика дает уверенный ответ сразу на два вопроса: покупают ли «свежие» китайские авто, и если да — то какие именно, и в каком количестве. Эти данные, а также средняя цена для авто с годом выпуска не далее 2018 года, будет указана под фото каждой из моделей, представленных в этом обзоре.

1. Volkswagen ID.4

Куплено — 943 шт.

Средняя цена — $35 000



2. Honda M-NV

Куплено — 506 шт.

Средняя цена — $24 800

3. Volkswagen ID.6

Куплено — 119 шт.

Средняя цена — $41 900

4. Tesla Model Y

Куплено — 82 шт.

Средняя цена — $49 500

5. Chery Tiggo 2

Куплено — 55 шт.

Средняя цена — $9500

6. Honda eNS1

Куплено — 54 шт.

Средняя цена — $32 200

7. Weltmeister EX5

Куплено — 46 шт.

Средняя цена — $22 000

8. Haval H6

Куплено — 46 шт.

Средняя цена — $20 000

9. Chery Tiggo 4

Куплено — 35 шт.

Средняя цена — $14 500

10. Tesla Model 3

Куплено — 31 шт.

Средняя цена — $34 800

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.