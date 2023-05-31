«Свежие» легковушки из Китая: какие модели покупают чаще и сколько они стоят — Finance.ua

«Свежие» легковушки из Китая: какие модели покупают чаще и сколько они стоят
Внимательно изучив сегмент украинского авторынка легковых автомобилей, произведенных в Китае, эксперты auto.ria пришли к выводу, что есть 2 основные группы китайских авто на украинской «вторичке». Первая — условные пионеры, в диапазоне 2005−2013 годов выпуска, преимущественно марок Chery и Geely, бюджетных версий, парк которых уменьшается. Вторая — группа «почти новых» авто, в возрасте до 5 лет, постепенно приобретающих все большую популярность среди украинских автомобилистов. О ней сейчас и поговорим.
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Большинство из этих легковушек — электромобили. По информации из открытых данных ГСЦ МВД, среди купленных «китайцев» за первые 4 месяца 2023 г. таких 86%. И еще больше среди них кроссоверов — доля SUV здесь достигает 93%. Средние цены машин, которые будут в списке далее, определены из актуальных предложений о продаже, размещенных на AUTO. RIA, и составляют от $9500 до $55 700. Следовательно, если коротко, в этот обзор попали легковые автомобили, произведенные в Китае, в возрасте не более 5 лет, часть из которых действительно предлагается к продаже в состоянии совершенно новых. Как уже упоминалось, это не обязательно продукты исключительно местных брендов, таких как BYD или Chery — в списке также будут легковушки от Volkswagen, Honda и даже Tesla, изготовленные китайскими автофабриками, преимущественно для местного рынка.
В список попали те модели, которые были больше всего куплены в начале 2023 года, и эта статистика дает уверенный ответ сразу на два вопроса: покупают ли «свежие» китайские авто, и если да — то какие именно, и в каком количестве. Эти данные, а также средняя цена для авто с годом выпуска не далее 2018 года, будет указана под фото каждой из моделей, представленных в этом обзоре.
1. Volkswagen ID.4
- Куплено — 943 шт.
- Средняя цена — $35 000
2. Honda M-NV
- Куплено — 506 шт.
- Средняя цена — $24 800
3. Volkswagen ID.6
- Куплено — 119 шт.
- Средняя цена — $41 900
4. Tesla Model Y
- Куплено — 82 шт.
- Средняя цена — $49 500
5. Chery Tiggo 2
- Куплено — 55 шт.
- Средняя цена — $9500
6. Honda eNS1
- Куплено — 54 шт.
- Средняя цена — $32 200
7. Weltmeister EX5
- Куплено — 46 шт.
- Средняя цена — $22 000
8. Haval H6
- Куплено — 46 шт.
- Средняя цена — $20 000
9. Chery Tiggo 4
- Куплено — 35 шт.
- Средняя цена — $14 500
10. Tesla Model 3
- Куплено — 31 шт.
- Средняя цена — $34 800
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