Светофоры сделают умными: Киев закупает дорожные контролеры почти за 11 млн гривен — Finance.ua

Светофоры сделают умными: Киев закупает дорожные контролеры почти за 11 млн гривен Сегодня 07:02

Светофоры сделают умными: Киев закупает дорожные контролеры почти за 11 млн гривен

Киев продолжает развивать систему управления движением по автодорогам. КП «Центр организации дорожного движения» закупит 24 дорожных контроллера для организации дорожного движения в столице.

Цена за весь объем продукции составляет 10 миллионов 705 тысяч 815 грн. Тендер объявлен 22 июля, предложения принимаются до 31 июля. Впрочем, об аккумуляторах для светофоров пока речь не идет — речь идет только о дистанционном управлении.

Соответствующая информация содержится на платформе по государственным закупкам ProZorro.ua.

Согласно документации , Центр организации дорожного движения планирует приобрести 24 дорожных контроллера с разным количеством силовых модулей. В частности:

ДК не менее 24 силовых выходов — 5 штук,

ДК не менее 32 силовых выходов — 12 штук,

ДК не менее 40 силовых выходов — 3 штуки,

ДК не менее 48 силовых выходов — 3 штуки,

ДК не менее 88 силовых выходов — одна штука.

Дорожный контроллер предназначен для управления светофорными объектами и может работать как в автономном режиме, так и в системе координированного управления дорожным движением. С его помощью обеспечивается координированное управление транспортными потоками в составе городской системы управления дорожным движением. Он обеспечивает координацию в составе магистрали светофорных объектов города и локальное управление транспортными потоками на перекрестке.

Как отмечается в тендерной документации, дорожные контроллеры должны быть укомплектованы счетчиком электроэнергии, а также запорными устройствами для несанкционированного проникновения. К тому же иметь гарантийный срок не менее пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. В Центре организации дорожного движения рассчитывают получить заявленные контролеры до конца 2024 года.

Напомним, в Киеве светофорные объекты относятся к самой незащищенной, «третьей» категории электроприемников. Следовательно, они могут быть отключены в момент, когда две другие, более важные, категории должны получать электроэнергию беспрепятственно.

Інформатор Гроші По материалам:

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