Suzuki выводит на рынок свой первый электрический кроссовер — Finance.ua

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Suzuki выводит на рынок свой первый электрический кроссовер

Технологии&Авто
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Suzuki выводит на рынок свой первый электрический кроссовер
Suzuki выводит на рынок свой первый электрический кроссовер, Фото: avtosota.com
Появилось изображение будущего кроссовера Suzuki eVX. Дебют электромобиля японского автопроизводителя должен пройти в 2024 году в Индии, а годом позже он выйдет на европейский рынок, что подтверждается сообщениями Motor.es.
Электромобиль Suzuki eVX неоднократно был замечен во время испытаний по всей Европе.
Несмотря на то, что он был окутан камуфляжем, на поверхность всплывали заметные элементы дизайна. Эти визуальные подсказки послужили основой нашей визуализации модели.
Фото: avtosota.com
Фото: avtosota.com
Будущий Suzuki eVX будет полностью повторять прототип, показанный в начале этого года. Это подчеркивается приподнятым капотом, расширенными крыльями и скрытыми ручками задней двери, расположенными в стойках крыши. Примечательно, что в дизайне передней части есть расхождения по сравнению с прототипом. Кроме того, кроссовер Suzuki получит панорамную крышу.
По габаритам электрический кроссовер будет соответствовать новому Suzuki S-Cross: примерно 4,3 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 1,6 метра в высоту.
Запас хода электромобиля будет обеспечиваться батареей емкостью 60 кВт-ч, что превышает 450 км. На чертежной доске разрабатываются как переднеприводные, так и полноприводные варианты.
По материалам:
Avtosota
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