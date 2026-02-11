Suzuki выпустила кроссовер, почти не отличающийся от Toyota RAV4 Сегодня 03:01

Suzuki выпустила кроссовер, почти не отличающийся от Toyota RAV4

Suzuki представила обновленный кроссовер Across для европейского рынка, который является перелицованной версией Toyota RAV4.

Компания заявляет, что новинка не уступает оригиналу, и сохранила проверенную формулу — минимальные изменения при максимальном использовании уже известной платформы.

Внешне новый Across почти полностью повторяет Toyota RAV4 в версии Adventure, отказавшись от своих дизайнерских решений предшественника. Suzuki не предлагает комплектации Core и GR Sport, сосредоточившись на более «внедорожном» стиле.

Характеристики

Габариты модели составляют 4600 мм в длину, установлены 18-дюймовые колеса, а палитра ограничена четырьмя цветами. Интерьер практически идентичен Toyota, за исключением эмблемы Suzuki на руле, и оснащен цифровой приборной панелью, большим мультимедийным экраном и полным набором систем помощи водителю.

Across предлагается исключительно с плагин-гибридной силовой установкой. Она объединяет 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора общей мощностью около 300 л.с., передавая тягу на все четыре колеса через трансмиссию E-CVT.

Ожидаемый электрический запас хода составляет до 100 км по циклу WLTP, а разгон до 100 км/ч занимает около 6,1 секунды. По характеристикам Across почти не отличается от Toyota RAV4 PHEV.

