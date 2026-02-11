0 800 307 555
ру
Suzuki выпустила кроссовер, почти не отличающийся от Toyota RAV4

Suzuki представила обновленный кроссовер Across для европейского рынка, который является перелицованной версией Toyota RAV4.
Компания заявляет, что новинка не уступает оригиналу, и сохранила проверенную формулу — минимальные изменения при максимальном использовании уже известной платформы.
Внешне новый Across почти полностью повторяет Toyota RAV4 в версии Adventure, отказавшись от своих дизайнерских решений предшественника. Suzuki не предлагает комплектации Core и GR Sport, сосредоточившись на более «внедорожном» стиле.

Характеристики

Габариты модели составляют 4600 мм в длину, установлены 18-дюймовые колеса, а палитра ограничена четырьмя цветами. Интерьер практически идентичен Toyota, за исключением эмблемы Suzuki на руле, и оснащен цифровой приборной панелью, большим мультимедийным экраном и полным набором систем помощи водителю.
Across предлагается исключительно с плагин-гибридной силовой установкой. Она объединяет 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора общей мощностью около 300 л.с., передавая тягу на все четыре колеса через трансмиссию E-CVT.
Ожидаемый электрический запас хода составляет до 100 км по циклу WLTP, а разгон до 100 км/ч занимает около 6,1 секунды. По характеристикам Across почти не отличается от Toyota RAV4 PHEV.
По материалам:
MMR
