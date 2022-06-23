Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро — Finance.ua

Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро

Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро

Компания Suzuki представила кей-кар Alto Lapin LC, внешне подражающий классической модели Fronte 360. Он основан на обычном Alto Lapin, от которого отличается только дизайном передней части кузова и декором салона, а стоит от 10 355 долларов.

Suzuki Alto Lapin LC — это производная модель Alto Lapin третьего поколения, которая должна напоминать классический Fronte 360 ​​из 60-70-х годов прошлого века. Для этого кей-кару заменили решетку радиатора, добавили больше хрома и пересмотрели цветовую гамму кузова. На выбор доступны винтажные оттенки — нежно-зеленый, пастельно-розовый, бежевый, коричневый и синый, плюс можно заказать двухцветный вариант с белой или коричневой крышей.

Интерьер — стандартный, хотя отделка отличается от обычного Alto Lapin. Сидения кей-кара обиты тканью в клетку и синтетической кожей, есть медиасистема с семидюймовым дисплеем и климат-контроль. На крошечном экране под спидометром при запуске двигателя можно увидеть анимированного кролика — именно так переводится название модели Lapin с французского.

В движение Alto Lapin LC приводит трехцилиндровый мотор объемом 660 кубических сантиметров, развивающий 60 лошадиных сил. Коробка — вариатор. Машина предлагается с передним или полным приводом по цене от 1 409 100 до 1 646 700 иен.

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