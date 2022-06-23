Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро

Сегодня 04:24Технологии&Авто
24
Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретроSuzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро
Компания Suzuki представила кей-кар Alto Lapin LC, внешне подражающий классической модели Fronte 360. Он основан на обычном Alto Lapin, от которого отличается только дизайном передней части кузова и декором салона, а стоит от 10 355 долларов.
Suzuki Alto Lapin LC — это производная модель Alto Lapin третьего поколения, которая должна напоминать классический Fronte 360 ​​из 60-70-х годов прошлого века. Для этого кей-кару заменили решетку радиатора, добавили больше хрома и пересмотрели цветовую гамму кузова. На выбор доступны винтажные оттенки — нежно-зеленый, пастельно-розовый, бежевый, коричневый и синый, плюс можно заказать двухцветный вариант с белой или коричневой крышей.
Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро
Интерьер — стандартный, хотя отделка отличается от обычного Alto Lapin. Сидения кей-кара обиты тканью в клетку и синтетической кожей, есть медиасистема с семидюймовым дисплеем и климат-контроль. На крошечном экране под спидометром при запуске двигателя можно увидеть анимированного кролика — именно так переводится название модели Lapin с французского.
В движение Alto Lapin LC приводит трехцилиндровый мотор объемом 660 кубических сантиметров, развивающий 60 лошадиных сил. Коробка — вариатор. Машина предлагается с передним или полным приводом по цене от 1 409 100 до 1 646 700 иен.
Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро
По материалам: nnews.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.