Suzuki представила новый Swift в Украине (фото, цена) — Finance.ua

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Suzuki представила новый Swift в Украине (фото, цена)

Фондовый рынок
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Suzuki представила новый Swift в Украине (фото, цена)
Suzuki представила новый Swift в Украине (фото, цена)
Японская марка Suzuki объявила комплектации и цены на обновленный Swift для украинского рынка.
Только в конце прошлого года состоялась глобальная презентация нового поколения Suzuki Swift, и теперь модель уже можно заказать в Украине.
Новое поколение Suzuki Swift эстетически очень напоминает предшественника. Его внешний вид имеет более современные и элегантные штрихи, такие как новая передняя решетка или более горизонтальный или скругленный капот.
Крыша с плавающим эффектом продолжает доминировать в виде профиля, и предлагается 4 двухцветных варианта кузова и 9 одноцветных (металлический перламутровый Frontier и металлический желтый Cool как новый). Передние и задние фонари были также обновлены.
Новый 9-дюймовый HD сенсорный экран в плавающем положении теперь преобладает на приборной панели. Он имеет подключение Apple CarPlay и AndroidAuto через кабель или Wi-Fi со смартфоном.
Органы управления слегка ориентированы на водителя, система распознавания голоса и воспроизведение музыки по Bluetooth. Есть новые двухцветные (черный и светло-серый) детали на приборной панели и другие детали атласного серебра.
Suzuki представила новый Swift в Украине (фото, цена)
Для украинского рынка будут доступны две технические комплектации и две отделки салона.
Под капотом находится обновленный 1,2-литровый атмосферный трехцилиндровый бензиновый двигатель с микрогибридной технологией Mild-Hybrid, который будет выдавать 83 л.с. Привод передается только на передние колеса.
Двигатель можно агрегировать 5-ступенчатой ​​механической коробкой или автоматом CVT.
Базовой обработкой считается GL+ и она обойдется от 720 000 грн на механике и от 809 000 грн на автомате. Тем не менее, в этой стандартной комплектации предлагаются 16-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль, «медийка» с 9-дюймовым экраном, подогрев передних сидений и многое другое.

Цена

Топовой считается версия GLX, которая стоит от 859 000 грн и предлагается только с автоматом. Здесь дополнительно можно найти: подрулевые переключатели коробки, климат-контроль, внешние зеркала заднего вида с электроприводом и индикаторами.
Также за доплату доступна двухцветная окраска кузова.
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Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
motorcar
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