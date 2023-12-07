Suzuki представила новый Swift (фото) — Finance.ua

Suzuki представила новый Swift (фото) Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Suzuki представила новый Swift (фото)

Компания Suzuki официально представила четвертое поколение одной из своих важнейших моделей — Swift.

Представленный несколько недель назад в форме прототипа, очень похожего на серийную модель, Suzuki Swift перешел в свое четвертое поколение, делая ставку на эволюцию городского автомобиля, который всем хорошо знаком.

В то время как электрификация Suzuki идет своим путем, с запланированным появлением в 2024 году первого полностью электрического автомобиля на базе eVX, Swift верен своим принципам. Более 9 миллионов единиц, проданных в 169 странах с 2004 года, гарантируют успешный рецепт бестселлера.

Дизайн

Новое поколение Suzuki Swift эстетически очень напоминает предшественника. Его внешний вид имеет более современные и элегантные штрихи, такие как новая передняя решетка или более горизонтальный или скругленный капот.

Крыша с плавающим эффектом продолжает доминировать в виде профиля, и предлагается 4 двухцветных варианта кузова и 9 одноцветных (металлический перламутровый Frontier и металлический желтый Cool как новый). Со своей стороны, как передние, так и задние фонари тоже были обновлены.

Технологии

По словам японской фирмы, новый Swift отдает приоритет «комфорту, эффективности и безопасности», и все это переносится в интерьер, где технологическая нагрузка растет. Конечно, аппаратура все еще аналоговая.

Новый 9-дюймовый HD сенсорный экран в плавающем положении теперь преобладает на приборной панели. Он подключается посредством Apple CarPlay и AndroidAuto через кабель или Wi-Fi со смартфоном.

Органы управления слегка ориентированы на водителя, система распознавания голоса и воспроизведение музыки по Bluetooth присутствуют. Есть новые двухцветные (черный и светло-серый) детали на приборной панели и другие детали атласного серебра.

В разделе безопасности выделяется новая система «DSBS», которая не что иное, как ассистент экстренного торможения с обнаружением транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, которая автоматически влияет на тормоза для смягчения фронтальных, диагональных и боковых столкновений.

Новый Suzuki Swift также оснащен адаптивным круиз-контролем, системой поддержки полосы движения, распознаванием дорожных знаков, детектором слепых зон, системой оповещения о движении сзади и системой экстренного вызова.

Кроме того, впервые в автомобиле Suzuki есть детектор усталости. Установлена камера на приборной панели для наблюдения за лицом и глазами водителя, контролируя его рассеянные или сонливые жесты, чтобы отправить им предупреждение.

Японский автомобиль также дебютирует в сервисе подключаемых автомобилей Suzuki Connect, который позволяет получить доступ к основным функциям автомобиля через мобильное приложение. Это, например, местонахождение транспортного средства, история вождения, предупредительные огни, оповещение системы наблюдения и геозонирования и т. д.

Цена

Новое поколение Suzuki Swift готово выйти на японский рынок в декабре этого года. Правда, для Европы все же придется немного подождать.

Ожидается, что новый Swift поступит в ЕС весной 2024 года. Как и технические данные, цены и более конкретные характеристики для европейского рынка еще не известны. В настоящее время стартовая цена японского городского автомобиля в Испании составляет 17 391 евро.

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motorcar По материалам:

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