Suzuki представила новый бюджетный седан — Finance.ua

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Suzuki представила новый бюджетный седан

Фондовый рынок
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Suzuki представила новый бюджетный седан
Suzuki представила новый бюджетный седан
Индийская компания Maruti Suzuki, основным владельцем которой является японский автогигант Suzuki, анонсировала новый бюджетный седан. Речь идет о Suzuki Dzire четвёртого поколения, передает Financialexpress.
Это четырехметровый (3995 мм) седан с колесной базой 2450 мм и снаряженной массой 920−960 кг. Автомобиль укомплектован 1,2-литровым бензиновым двигателем Z12E мощностью 82 л.с. и 112 Нм крутящего момента. Мотор совмещается с МКПП или «роботом». В первом случае расход бензина составляет примерно 4 литра на 100 километров пробега, а во втором — около 3,8 литра.
Бензин, дизель, электрокар… Это не важно, ведь каждый водитель всегда должен иметь при себе автогражданку. Лучшие варианты страховых компаний мы собрали в одном месте. По этой ссылке.
По материалам:
MMR
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