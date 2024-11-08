Suzuki представила новый бюджетный седан — Finance.ua

Suzuki представила новый бюджетный седан 08.11.2024, 01:26 — Фондовый рынок

Suzuki представила новый бюджетный седан

Индийская компания Maruti Suzuki, основным владельцем которой является японский автогигант Suzuki, анонсировала новый бюджетный седан. Речь идет о Suzuki Dzire четвёртого поколения, передает Financialexpress.

Это четырехметровый (3995 мм) седан с колесной базой 2450 мм и снаряженной массой 920−960 кг. Автомобиль укомплектован 1,2-литровым бензиновым двигателем Z12E мощностью 82 л.с. и 112 Нм крутящего момента. Мотор совмещается с МКПП или «роботом». В первом случае расход бензина составляет примерно 4 литра на 100 километров пробега, а во втором — около 3,8 литра.

MMR По материалам:

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