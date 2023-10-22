Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице — Finance.ua

Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице Сегодня 23:40 — Технологии&Авто

Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице, Фото: sundries.com.ua

Японский автопроизводитель Suzuki продемонстрировал Modular Quad Based Architecture (MOQBA) — модульное мобильное транспортное средство с четырьмя колесами, установленными на шарнирных ножках, которые могут преодолевать препятствия.

Транспортное средство специально разработано, чтобы помочь людям, которые сталкиваются с препятствиями в транспорте, такими как лестница. Это достигается за счет того, что они могут подниматься вверх и преодолевать практически любое препятствие на своем пути.

Концепт-кар MOQBA имеет седло и руль. Шасси этого автомобиля соединено с парой модульных рельсов, каждый из которых оснащен двумя шарнирными ножками, соединенными с колесами. Благодаря такой комбинации транспортное средство будет плавно передвигаться колесами по ровным дорогам и плавно передвигаться по лестнице.

Фото: sundries.com.ua

Комбинируя базовое шасси с навесным оборудованием, можно изменить вариацию кузова в трех режимах: режим стула, режим стояния и режим нош. Благодаря этим способностям MOQBA вносит свой вклад, обеспечивая свободу не только в повседневной мобильности, но и как мобильность, которая перевозит людей и предметы в местах, где автомобилю трудно проехать в чрезвычайных ситуациях.

Хотя он все еще находится на стадии концепта, никаких других подробностей о спецификациях или доступности не было раскрыто. Тем не менее, Suzuki считает, что MOQBA может совершить революцию в мобильности и сделать транспорт более доступным.

Sundries По материалам:

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