Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице — Finance.ua
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Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице

Технологии&Авто
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Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице
Suzuki представила 4-колесное транспортное средство, которое сможет подниматься по лестнице, Фото: sundries.com.ua
Японский автопроизводитель Suzuki продемонстрировал Modular Quad Based Architecture (MOQBA) — модульное мобильное транспортное средство с четырьмя колесами, установленными на шарнирных ножках, которые могут преодолевать препятствия.
Транспортное средство специально разработано, чтобы помочь людям, которые сталкиваются с препятствиями в транспорте, такими как лестница. Это достигается за счет того, что они могут подниматься вверх и преодолевать практически любое препятствие на своем пути.
Концепт-кар MOQBA имеет седло и руль. Шасси этого автомобиля соединено с парой модульных рельсов, каждый из которых оснащен двумя шарнирными ножками, соединенными с колесами. Благодаря такой комбинации транспортное средство будет плавно передвигаться колесами по ровным дорогам и плавно передвигаться по лестнице.
Фото: sundries.com.ua
Фото: sundries.com.ua
Комбинируя базовое шасси с навесным оборудованием, можно изменить вариацию кузова в трех режимах: режим стула, режим стояния и режим нош. Благодаря этим способностям MOQBA вносит свой вклад, обеспечивая свободу не только в повседневной мобильности, но и как мобильность, которая перевозит людей и предметы в местах, где автомобилю трудно проехать в чрезвычайных ситуациях.
Хотя он все еще находится на стадии концепта, никаких других подробностей о спецификациях или доступности не было раскрыто. Тем не менее, Suzuki считает, что MOQBA может совершить революцию в мобильности и сделать транспорт более доступным.
По материалам:
Sundries
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