Suzuki показала оригинальное семейное авто (фото) — Finance.ua

Suzuki показала оригинальное семейное авто (фото) Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

Suzuki показала оригинальное семейное авто (фото)

В Японии презентовали новый Suzuki Solio. Компактный минивэн поступает в продажу по цене от 1 926 100 иен ($12 500).

Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Минивэн Suzuki Solio — это преемник известной модели Wagon R. Он создан на платформе HEARTECT, которую также использует Suzuki Swift, однако несколько компактнее хэтчбека.

Стандартный Suzuki Solio

Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивным дизайном.

Размеры Suzuki Solio 2025:

длина — 3790 мм;

ширина — 1645 мм;

высота — 1745 мм;

колесная база — 2480 мм.

Новый Suzuki Solio внешне совсем не похож на своего собрата, ведь отличается рубленым стилем с вертикальными задними стойками и высоким коротким капотом. Задняя дверь — сдвижная.

Примечательно, что для авто предлагают два разных варианта дизайна. Минивэн Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивной передней частью с широкой решеткой радиатора.

В салоне щиток приборов расположен по центру передней панели — аккурат над сенсорным дисплеем. Базовая комплектация включает электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

Новый Suzuki Swift стал донором 1,2-литрового бензинового двигателя на 82 л. с. с «мягкой» гибридной установкой и вариатором. Средний расход горючего составляет 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступен полный привод.

Фокус По материалам:

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