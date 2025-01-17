Suzuki показала оригинальное семейное авто (фото) — Finance.ua

Suzuki показала оригинальное семейное авто (фото)
В Японии презентовали новый Suzuki Solio. Компактный минивэн поступает в продажу по цене от 1 926 100 иен ($12 500).
Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Минивэн Suzuki Solio — это преемник известной модели Wagon R. Он создан на платформе HEARTECT, которую также использует Suzuki Swift, однако несколько компактнее хэтчбека.
Размеры Suzuki Solio 2025:
- длина — 3790 мм;
- ширина — 1645 мм;
- высота — 1745 мм;
- колесная база — 2480 мм.
Новый Suzuki Solio внешне совсем не похож на своего собрата, ведь отличается рубленым стилем с вертикальными задними стойками и высоким коротким капотом. Задняя дверь — сдвижная.
Примечательно, что для авто предлагают два разных варианта дизайна. Минивэн Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивной передней частью с широкой решеткой радиатора.
В салоне щиток приборов расположен по центру передней панели — аккурат над сенсорным дисплеем. Базовая комплектация включает электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.
Новый Suzuki Swift стал донором 1,2-литрового бензинового двигателя на 82 л. с. с «мягкой» гибридной установкой и вариатором. Средний расход горючего составляет 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступен полный привод.
Поделиться новостью