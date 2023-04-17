Suzuki Jimny получил самую экстремальную версию (фото) — Finance.ua

Suzuki Jimny получил самую экстремальную версию (фото) Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Suzuki Jimny получил самую экстремальную версию (фото), Фото: Delta4x4

У Suzuki Jimny 2023 года появилась новая модификация. Внедорожнику существенно улучшили проходимость и подготовили его к самым суровым условиям.

Об этом сообщается на странице ателье Delta 4X4 в Instagram.

Именно эта немецкая компания выполнила тюнинг Suzuki Jimny. Его оснастили портальными мостами, как Mercedes G-Class 4X4, что позволило увеличить клиренс с 210 до 330 мм. Кроме того, установлены огромные внедорожные шины размером 265/60 R18 — им понадобились новые расширители арок.

Фото: Delta4×4

Новый Suzuki Jimny также получил защиту фар, шноркель и мощную лебедку. На крыше внедорожника появился багажник, а в заднем окне — крепеж для канистры.

Тюнинг Suzuki Jimny не затронул двигатель. Автомобиль по-прежнему оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л. с.

Внедорожник уже доступен для заказа. Тюнинг Suzuki Jimny от Delta 4X4 увеличил стоимость авто более чем в 2 раза — с 26 990 до 65 000 евро. Выпускать такие машины будут ограниченными партиями.

Фокус По материалам:

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