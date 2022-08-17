Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, отчитывается о рекордных потерях за полгода — Finance.ua

Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, отчитывается о рекордных потерях за полгода Сегодня 19:26 — Мир

Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, отчитывается о рекордных потерях за полгода

Суверенный фонд богатства Норвегии, который является крупнейшим в мире государственным фондом богатства, зафиксировал за первую половину года наибольшие за существование долларовые потери из-за волатильности на мировых рынках.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение фонда.

Фонд в размере 1,2 трлн долл. понес убытки в 14,4%, что является эквивалентом 174 млрд долл., в первой половине года из-за активной продажи активов во всех секторах, кроме энергетического. В 2021 году фонд вырос на 14,5%, поскольку рынки резко выросли после восстановления экономик во всем мире.

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«Фонд сейчас настолько велик, что суммы кажутся очень большими... Но мы являемся долгосрочными инвесторами, поэтому мы должны терпеть такие колебания», — сказал исполнительный директор фонда Николай Танген. «На этот раз было непривычно то, что мы потеряли деньги как в акциях, так и в облигациях».

Портфель акций Norges Bank Investment Management особенно сильно пострадал в первом полугодии, потеряв 17%. Родительская компания Facebook Meta внесла самый большой вклад в потери NBIM на фондовом рынке в первом полугодии.

«Рынок характеризуется ростом процентных ставок, высокой инфляцией и войной в Европе. ... Акции технологических компаний показали особенно плохие результаты с доходностью „минус“ 28%», — отметил Танген. В то же время энергетический сектор вырос на 13% из-за резкого роста цен на нефть, газ и продукты нефтепереработки.

Суверенный фонд богатства, владеющий эквивалентом примерно 1,5% каждой зарегистрированной на бирже компании в мире, имел поступления в размере 36,8 млрд долл. в первой половине 2022 года.

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Економічна Правда По материалам:

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