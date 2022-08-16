Норвегия не может увеличить поставки газа в Германию и Европу – премьер — Finance.ua
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Норвегия не может увеличить поставки газа в Германию и Европу – премьер

Энергетика
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У Норвегии в настоящее время нет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу.
Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Осло, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.
«Мы не можем просто принять политическое решение, сейчас мы поставляем больше, чем ранее», — сказал Стёре.
По его словам, Норвегия увеличила экспорт газа и в настоящее время поставляет «максимум, который мы можем поставить».
Премьер Норвегии подчеркнул, что после нападения россии на Украину производство уже увеличилось почти на 10%. Для увеличения добычи необходимо разрабатывать новые газовые месторождения.
В настоящее время Норвегия поставляет в Германию и Европу больше газа и нефти, чем когда-либо прежде. Для Германии королевство является вторым по величине поставщиком газа после россии.
Сейчас Норвегия покрывает более 30% потребностей Германии в природном газе, а его импорт значительно вырос с начала войны на Украине. Это позволило Норвегии заменить часть импорта из россии.
Ранее сообщалось, что экспорт Норвегии достиг рекорда в июле, главным образом из-за повышения цен на природный газ.
По материалам:
Економічна Правда
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