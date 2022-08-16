Норвегия не может увеличить поставки газа в Германию и Европу – премьер — Finance.ua

Норвегия не может увеличить поставки газа в Германию и Европу – премьер Сегодня 10:46 — Энергетика

У Норвегии в настоящее время нет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу.

Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Осло, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

«Мы не можем просто принять политическое решение, сейчас мы поставляем больше, чем ранее», — сказал Стёре.

По его словам, Норвегия увеличила экспорт газа и в настоящее время поставляет «максимум, который мы можем поставить».

Премьер Норвегии подчеркнул, что после нападения россии на Украину производство уже увеличилось почти на 10%. Для увеличения добычи необходимо разрабатывать новые газовые месторождения.

В настоящее время Норвегия поставляет в Германию и Европу больше газа и нефти, чем когда-либо прежде. Для Германии королевство является вторым по величине поставщиком газа после россии.

Сейчас Норвегия покрывает более 30% потребностей Германии в природном газе, а его импорт значительно вырос с начала войны на Украине. Это позволило Норвегии заменить часть импорта из россии.

Ранее сообщалось, что экспорт Норвегии достиг рекорда в июле, главным образом из-за повышения цен на природный газ.

Економічна Правда По материалам:

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