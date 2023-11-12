Суть и способы шринкфляции: что это такое — Finance.ua

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Суть и способы шринкфляции: что это такое

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Суть и способы шринкфляции: что это такое
Суть и способы шринкфляции: что это такое
Шринкфляция (shrinkflation, сжатие, даунсайзинг) — скрытое повышение цены на товар, достигаемое следующими способами:
  • уменьшение веса продукта — шоколадные батончики весом 80 г, 90 г вместо 100 г;
  • уменьшение объема продукта — бутылки с молочным продуктом или маслом вместимостью 900 мл, 780 мл вместо 1 л;
  • уменьшение количества единиц товара в упаковке — в тубусе 150 зубочисток вместо 200 штук; салфеток в упаковке — 60 вместо 65 штук;
  • уменьшение длины элементов продукта — шнур к утюгу или пылесосу становится короче, а значит, и менее удобным.
Как бы там ни было, товара становится меньше, а цена не меняется.
В мире уменьшение упаковки товаров — общая тенденцией уже полтора десятилетия.
Например, в Италии эта обманчивая маркетинговая техника настолько распространена, что Codacons (Координация ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей) подала жалобу в Антимонопольный орган и 104 прокуратуры, чтобы установить, является ли эта практика правонарушением — мошенничеством или недобросовестной торговой практикой.
В Германии проводится конкурс «Обманчивая упаковка года», организуемый Центр консультаций потребителей Гамбурга. Победитель 2022 года — маргарин Rama (компания Upfield): содержимое пластикового контейнера стало легче — 400 г вместо 500 г, что привело к увеличению цены продукта примерно на 25%.
Таких примеров немало и в ЕС, и в США.
Шринкфляция — относительно легальная стратегия, некое неуловимое мошенничество. Бизнес движется «между капельками», выходя сухим из воды.
На Западе эту проблему видят, анализируют и пытаются действовать.
Читайте больше в нашей статье:

Уменьшение упаковки в ваших продуктах — мошенничество или легальная стратегия

По материалам:
Finance.ua
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