Суть и способы шринкфляции: что это такое — Finance.ua

Суть и способы шринкфляции: что это такое Сегодня 14:28

Суть и способы шринкфляции: что это такое

Шринкфляция (shrinkflation, сжатие, даунсайзинг) — скрытое повышение цены на товар, достигаемое следующими способами:

уменьшение веса продукта — шоколадные батончики весом 80 г, 90 г вместо 100 г;

уменьшение объема продукта — бутылки с молочным продуктом или маслом вместимостью 900 мл, 780 мл вместо 1 л;

уменьшение количества единиц товара в упаковке — в тубусе 150 зубочисток вместо 200 штук; салфеток в упаковке — 60 вместо 65 штук;

уменьшение длины элементов продукта — шнур к утюгу или пылесосу становится короче, а значит, и менее удобным.

Как бы там ни было, товара становится меньше, а цена не меняется.

В мире уменьшение упаковки товаров — общая тенденцией уже полтора десятилетия.

Например, в Италии эта обманчивая маркетинговая техника настолько распространена, что Codacons (Координация ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей) подала жалобу в Антимонопольный орган и 104 прокуратуры, чтобы установить, является ли эта практика правонарушением — мошенничеством или недобросовестной торговой практикой.

В Германии проводится конкурс «Обманчивая упаковка года» , организуемый Центр консультаций потребителей Гамбурга. Победитель 2022 года — маргарин Rama (компания Upfield): содержимое пластикового контейнера стало легче — 400 г вместо 500 г, что привело к увеличению цены продукта примерно на 25%.

Таких примеров немало и в ЕС, и в США.

Шринкфляция — относительно легальная стратегия, некое неуловимое мошенничество. Бизнес движется «между капельками», выходя сухим из воды.

На Западе эту проблему видят, анализируют и пытаются действовать.

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