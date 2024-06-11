Супермаркеты меняют работу с продуктами, хранящимися в холодильниках — Finance.ua

Супермаркеты меняют работу с продуктами, хранящимися в холодильниках
В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла меняют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.
Об этом свидетельствует опрос ритейлеров, который провело агентство «Интерфакс-Украина».
В Auchan сообщили, что логистика доставки продуктов оптимизирована для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком употребления.
«Таким образом мы соблюдаем стандарт обеспечения исключительно свежими продуктами питания для клиентов сети», — рассказали в Auchan.
В Varus частично снизили поставки фреш- и ультрафреш-категорий.
«Об увеличении частоты доставок резкого скачка пока не отслеживаем, пока у нас органичный рост», — сообщила заместитель директора по операционной деятельности Varus Светлана Карпенко
Оптимизировали ассортимент и в NOVUS.
«Мы увеличиваем частоту поставок, чтобы доставлять продукцию чаще и в меньшем количестве. Также регулярно проверяем товар на соответствие органолептических показателей стандартам качества и сокращаем сроки реализации продукции, даже упакованной в вакуум или газомодифицированной среде», — сказала PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.
В «КОЛО» сообщили, что для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий — молочных товаров, мороженого и готовой еды.
«В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы. Например, „КОЛО“ часто представлен в новых жилых комплексах, где вызовом стало отсутствие водоснабжения вследствие отключения света. Нашим ответом на эту локальную проблему стало увеличение запасов воды и в магазинах, и на распределительных центрах», — сообщили в компании.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.
Кредит онлайн на карту 💰
Поделиться новостью