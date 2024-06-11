Супермаркеты меняют работу с продуктами, хранящимися в холодильниках — Finance.ua

Супермаркеты меняют работу с продуктами, хранящимися в холодильниках Сегодня 05:01

Супермаркеты меняют работу с продуктами, хранящимися в холодильниках

В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла меняют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.

Об этом свидетельствует опрос ритейлеров, который провело агентство « Интерфакс-Украина ».

В Auchan сообщили, что логистика доставки продуктов оптимизирована для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком употребления.

«Таким образом мы соблюдаем стандарт обеспечения исключительно свежими продуктами питания для клиентов сети», — рассказали в Auchan.

В Varus частично снизили поставки фреш- и ультрафреш-категорий.

«Об увеличении частоты доставок резкого скачка пока не отслеживаем, пока у нас органичный рост», — сообщила заместитель директора по операционной деятельности Varus Светлана Карпенко

Оптимизировали ассортимент и в NOVUS.

«Мы увеличиваем частоту поставок, чтобы доставлять продукцию чаще и в меньшем количестве. Также регулярно проверяем товар на соответствие органолептических показателей стандартам качества и сокращаем сроки реализации продукции, даже упакованной в вакуум или газомодифицированной среде», — сказала PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

В «КОЛО» сообщили, что для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий — молочных товаров, мороженого и готовой еды.

«В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы. Например, „КОЛО“ часто представлен в новых жилых комплексах, где вызовом стало отсутствие водоснабжения вследствие отключения света. Нашим ответом на эту локальную проблему стало увеличение запасов воды и в магазинах, и на распределительных центрах», — сообщили в компании.

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