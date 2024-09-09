Супермаркеты изменили цены на колбасу и сыр в сентябре — Finance.ua
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Супермаркеты изменили цены на колбасу и сыр в сентябре

Фондовый рынок
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Супермаркеты изменили цены на колбасу и сыр в сентябре
Супермаркеты изменили цены на колбасу и сыр в сентябре
Супермаркеты начали снижать цены на колбасу и сыр в Украине.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Для любителей таких продуктов есть хорошая новость — их стоимость по сравнению с прошлым месяцем снизилась.
Супермаркеты изменили цены на колбасу и сыр в сентябре
В частности, вареная докторская колбаса Алан подешевела с 366,50 грн/кг до 361,96 грн/кг. Глобино докторская снизилась в цене еще заметнее — с 286,06 грн/кг до 219,00 грн/кг.
Коснулось снижения цен и сыра. Ценник на Звени Гора голландский 45% опустился с 475,86 грн/кг до 462,93 грн/кг. Комо традиционный, наоборот, прибавил в цене с 419,89 грн/кг до 426,89 грн/кг.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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