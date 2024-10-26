Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото) — Finance.ua
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Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)

Технологии&Авто
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Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)
Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)
Обновленный суперкар Porsche 911 получил традиционную экстремальную версию GT3, которой в этом году исполняется четверть века.
Об этом сообщает пресс-служба Porsche.
Машина приводится в движение бензиновым двигателем объемом 4,0 литра. Он получил новые масляные радиаторы, измененную систему впуска, более выносливые роспредвалы и т. д.
Также инженерам пришлось адаптировать мотор к жестким эконом Euro 6e, поэтому теперь у него сразу два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора.
Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)
Мощность удалось сохранить на уровне 510 л.с., а вот крутящий момент просел: 450 Нм вместо 470 Нм. По-прежнему покупатели могут выбирать между семиступенчатым «роботом» PDK и шестиступенчатой ​​"механикой".

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Дополнительные экологичные устройства отразились и на массе машины — плюс 44 кг. Укороченное передаточное отношение ведущего моста помогло сохранить динамические параметры: с места до сотни Porsche 911 GT3 с механикой разгоняется за 3,9 с, а с «роботом» — за 3,4 с.
Ускорение до 200 км/ч тоже не пострадало (11,9 и 10,8 с соответственно), а вот максимальная скорость снизилась на 7 км/ч: теперь 313 км/ч.
Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)
У передней двурычажной подвески появились новые нижние рычаги, форма которых оптимизирована с учетом аэродинамики. Также на авто установили бамперы новой формы и ряд аэродинамических элементов (например, боковых стабилизаторов у антикрыла).
Новая опция — облегченные углепластиковые сиденья, имеющие электрорегулировку высоты, подогрев и съемную секцию подголовника (ее можно убрать для заездов в гоночном шлеме).
Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)
По-прежнему для заказа доступен пакет Clubsport, включающий стальной полукаркас безопасности за сиденьями, шеститочечные ремни и огнетушитель. Особый вариант модели Porsche 911 GT3 — с комфортным пакетом Touring.
Вместо антикрыла установлен компактный выдвижной спойлер, а в салоне — кожа вместо замши. Также впервые для этой версии можно заказать обычные задние сиденья.
Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)
Интересно, что для машин с пакетом Touring базовой считается механическая коробка передач, в то время как обычный GT3 по умолчанию с «роботом», хотя в обоих случаях коробку можно выбрать.
По материалам:
РБК-Україна
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