Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото) — Finance.ua

Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото) Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

Суперкар Porsche 911 получил обновленную экстермальную версию GT3 (фото)

Обновленный суперкар Porsche 911 получил традиционную экстремальную версию GT3, которой в этом году исполняется четверть века.

Об этом сообщает пресс-служба Porsche.

Машина приводится в движение бензиновым двигателем объемом 4,0 литра. Он получил новые масляные радиаторы, измененную систему впуска, более выносливые роспредвалы и т. д.

Также инженерам пришлось адаптировать мотор к жестким эконом Euro 6e, поэтому теперь у него сразу два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора.

Мощность удалось сохранить на уровне 510 л.с., а вот крутящий момент просел: 450 Нм вместо 470 Нм. По-прежнему покупатели могут выбирать между семиступенчатым «роботом» PDK и шестиступенчатой ​​"механикой".

С каско вы всегда уверены в себе и в дороге. Оформляйте полис по выгодным условиям на Finance.ua.

Дополнительные экологичные устройства отразились и на массе машины — плюс 44 кг. Укороченное передаточное отношение ведущего моста помогло сохранить динамические параметры: с места до сотни Porsche 911 GT3 с механикой разгоняется за 3,9 с, а с «роботом» — за 3,4 с.

Ускорение до 200 км/ч тоже не пострадало (11,9 и 10,8 с соответственно), а вот максимальная скорость снизилась на 7 км/ч: теперь 313 км/ч.

У передней двурычажной подвески появились новые нижние рычаги, форма которых оптимизирована с учетом аэродинамики. Также на авто установили бамперы новой формы и ряд аэродинамических элементов (например, боковых стабилизаторов у антикрыла).

Новая опция — облегченные углепластиковые сиденья, имеющие электрорегулировку высоты, подогрев и съемную секцию подголовника (ее можно убрать для заездов в гоночном шлеме).

По-прежнему для заказа доступен пакет Clubsport, включающий стальной полукаркас безопасности за сиденьями, шеститочечные ремни и огнетушитель. Особый вариант модели Porsche 911 GT3 — с комфортным пакетом Touring.

Вместо антикрыла установлен компактный выдвижной спойлер, а в салоне — кожа вместо замши. Также впервые для этой версии можно заказать обычные задние сиденья.

Интересно, что для машин с пакетом Touring базовой считается механическая коробка передач, в то время как обычный GT3 по умолчанию с «роботом», хотя в обоих случаях коробку можно выбрать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.