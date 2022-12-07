Сумма взносов в программу «Зерно из Украины» выросла почти до $190 миллионов — Кулеба — Finance.ua
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Сумма взносов в программу «Зерно из Украины» выросла почти до $190 миллионов — Кулеба

Казна и Политика
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Сумма взносов в программу «Зерно из Украины» выросла почти до $190 миллионов — Кулеба
Сумма взносов в программу «Зерно из Украины» выросла почти до $190 миллионов — Кулеба
Общая сумма объявленных взносов от участников инициированной Президентом Владимиром Зеленским программы Grain from Ukraine составляет около 190 миллионов долларов.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.
«Уже более 30 государств и ЕС заявили о финансовом участии в гуманитарной программе Grain from Ukraine, которую инициировал Президент Зеленский. Общая сумма объявленных взносов — около 190 млн долларов», — сказал Кулеба.
Он добавил, что украинская сторона продолжает работать над расширением круга стран, поддерживающих эту гуманитарную программу.
Напомним, 26 ноября инициатива Главы государства, направленная на помощь продовольствием странам Африки и Азии, страдающим от голода, была официально начата на учредительном International Summit оn Food Security.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 призвал страны «Двадцатки» присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine. Эта инициатива будет реализовываться в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН.
В рамках программы Украина направляет часть отправляемой на экспорт собранной пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта; Украина будет поставлять его в бедные африканские страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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