Сумма страховых выплат по ДТП в Украине превысила 900 млн грн — Finance.ua
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Сумма страховых выплат по ДТП в Украине превысила 900 млн грн

Страхование
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Сумма страховых выплат по ДТП в Украине превысила 900 млн грн
Сумма страховых выплат по ДТП в Украине превысила 900 млн грн
В январе-феврале 2025 года украинские страховщики урегулировали 25 307 требований от пострадавших в ДТП лиц, что на 1,52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.
Общая сумма страховых выплат составила 935,4 млн грн, что на 16,5% больше, чем в 2024 году.
Средний размер выплаты вырос на 15% и достиг 36961 грн (против 32205 грн в 2024 году).

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«Эти показатели наглядно демонстрируют, насколько важно иметь действующий полис ОСАГО. Стоимость полиса значительно меньше возможных затрат в случае ДТП, ведь даже незначительное повреждение автомобиля может обойтись в десятки тысяч гривен. Без страхового покрытия водитель вынужден покрывать убытки потерпевшим самостоятельно», — сообщают в МТСБУ.
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Напомним, 17 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Закон вступил в силу с 1 января 2025 года. Он направлен «на усиление защиты прав потребителей и повышение качества страховых услуг на уровень стран ЕС». Соответственно, увеличивается и цена на ОСАГО до европейского уровня.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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