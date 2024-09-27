Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн — Finance.ua

Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн Сегодня 18:30

Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов исследует материалы относительно 72 банков, которые потеряли свои активы в результате вооруженной агрессии рф против Украины и были выведены с рынка.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Отмечается, что это прежде всего потери до полномасштабного вторжения 2022 года, которые не будут подпадать под механизм возмещения ущерба, над которым работает Министерство юстиции Украины. Собранные данные лягут в основу соответствующих исков против россии.

В частности, по предварительным оценкам сумма потенциальных требований к стране-агрессору, которые могут быть выдвинуты Фондом, может составлять около 45 млрд грн. Одним из основных кредиторов таких банков, который потерял больше всего средств, является государство Украина в лице Фонда, а также НБУ, предоставлявший им кредиты рефинансирования.

«Взыскание ущерба с рф — это вопрос не только правовой, но и политический. В мире пока не существует законодательных норм, позволяющих использовать определенные активы рф (активы Центробанка), находящиеся на территории той или иной страны, для выполнения решения украинского суда о взыскании ущерба, причиненного страной-агрессором… Однако Фонд всеми доступными правовыми методами и дальше будет бороться за то, чтобы не позволить стране-агрессору безнаказанно отбирать средства кредиторов украинских банков», — рассказал заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

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По его словам, получить положительные решения украинских судов по таким делам — это важный шаг к взысканию со страны-агрессора возмещения за нанесенный ущерб за счет ее активов по всему миру.

Эти судебные решения Фонд будет использовать при создании различных международных механизмов взыскания ущерба.

Справка Finance.ua:

оценка Всемирного банка свидетельствует, что российская агрессия обошлась украинской экономике в около 500 млрд дол. и эта цифра постоянно растет.

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