Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн

12
Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн
Суды против россии. ФГВФЛ планирует выдвинуть требования к стране-агрессору на сумму около 45 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов исследует материалы относительно 72 банков, которые потеряли свои активы в результате вооруженной агрессии рф против Украины и были выведены с рынка.
Об этом сообщается на сайте Фонда.
Отмечается, что это прежде всего потери до полномасштабного вторжения 2022 года, которые не будут подпадать под механизм возмещения ущерба, над которым работает Министерство юстиции Украины. Собранные данные лягут в основу соответствующих исков против россии.

Читайте также: Национальная стратегия развития финансовой грамотности: что планируют

В частности, по предварительным оценкам сумма потенциальных требований к стране-агрессору, которые могут быть выдвинуты Фондом, может составлять около 45 млрд грн. Одним из основных кредиторов таких банков, который потерял больше всего средств, является государство Украина в лице Фонда, а также НБУ, предоставлявший им кредиты рефинансирования.
«Взыскание ущерба с рф — это вопрос не только правовой, но и политический. В мире пока не существует законодательных норм, позволяющих использовать определенные активы рф (активы Центробанка), находящиеся на территории той или иной страны, для выполнения решения украинского суда о взыскании ущерба, причиненного страной-агрессором… Однако Фонд всеми доступными правовыми методами и дальше будет бороться за то, чтобы не позволить стране-агрессору безнаказанно отбирать средства кредиторов украинских банков», — рассказал заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Читайте также: Сколько зарабатывают работники украинских банков

По его словам, получить положительные решения украинских судов по таким делам — это важный шаг к взысканию со страны-агрессора возмещения за нанесенный ущерб за счет ее активов по всему миру.
Эти судебные решения Фонд будет использовать при создании различных международных механизмов взыскания ущерба.

Справка Finance.ua:

  • оценка Всемирного банка свидетельствует, что российская агрессия обошлась украинской экономике в около 500 млрд дол. и эта цифра постоянно растет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.