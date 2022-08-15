Судно с украинской пшеницей отправится в Эфиопию — Finance.ua
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Судно с украинской пшеницей отправится в Эфиопию

Казна и Политика
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В Порту «Южный» загрузили на балкер Brave Commander более 23 тысяч тонн украинской пшеницы.
Судно готовят к отправке в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«В пятницу в порт „Южный“ прибыло под загрузку судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии», — отметил министр.
По словам министра, Эфиопия страдает от засухи и вооруженного противостояния, поэтому украинское зерно для этой страны жизненно необходимо.
Сейчас идет работа со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно.

«Зерновой коридор»:

22 июля 2022 г. в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно — RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в Ливанский порт Триполи.
5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET — 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
По материалам:
УНІАН
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