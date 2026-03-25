Суд взыскал с компании Фирташа 6 млн грн долга

Суд удовлетворил иск руководителя Коростышевской окружной прокуратуры к ООО «Валки-Ильменит» из Group DF Дмитрию Фирташу о взыскании более 6 млн грн задолженности по арендной плате за пользование землями для добычи титановых руд.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Прокуратура доказала, что хозяйственное общество осуществляет добычу титановых руд на Валки-Гацкивском месторождении, однако в нарушение требований земельного законодательства и условий заключенных договоров систематически не платит арендную плату за использование земельных участков.

Судом поддержана обоснованность исковых требований прокуратуры и принято решение о взыскании задолженности, включительно по июнь 2025 года.

По данным Специализированной экологической прокуратуры, на протяжении 2025−2026 годов общество продолжало уклоняться от уплаты арендных платежей, а потому прокуратурой принимаются меры по взысканию задолженности за указанный период в сумме 7,6 млн грн и расторжение соответствующих договоров аренды земли площадью 105 га.

В прокуратуре напоминают, что указом президента Украины Владимир Зеленский от 2 февраля 2026 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к Дмитрию Фирташу — учредителю Group DF и бенефициару ряда добывающих компаний, среди которых ООО «Валки-Ильменит». Поэтому предприятию аннулировано специальное разрешение, предоставленное для добычи руд титана месторождения Валки-Гацкивское.

