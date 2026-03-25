Суд взыскал с компании Фирташа 6 млн грн долга
Суд удовлетворил иск руководителя Коростышевской окружной прокуратуры к ООО «Валки-Ильменит» из Group DF Дмитрию Фирташу о взыскании более 6 млн грн задолженности по арендной плате за пользование землями для добычи титановых руд.
Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
Прокуратура доказала, что хозяйственное общество осуществляет добычу титановых руд на Валки-Гацкивском месторождении, однако в нарушение требований земельного законодательства и условий заключенных договоров систематически не платит арендную плату за использование земельных участков.
Судом поддержана обоснованность исковых требований прокуратуры и принято решение о взыскании задолженности, включительно по июнь 2025 года.
По данным Специализированной экологической прокуратуры, на протяжении 2025−2026 годов общество продолжало уклоняться от уплаты арендных платежей, а потому прокуратурой принимаются меры по взысканию задолженности за указанный период в сумме 7,6 млн грн и расторжение соответствующих договоров аренды земли площадью 105 га.
В прокуратуре напоминают, что указом президента Украины Владимир Зеленский от 2 февраля 2026 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к Дмитрию Фирташу — учредителю Group DF и бенефициару ряда добывающих компаний, среди которых ООО «Валки-Ильменит». Поэтому предприятию аннулировано специальное разрешение, предоставленное для добычи руд титана месторождения Валки-Гацкивское.
Поделиться новостью
Также по теме
Суд взыскал с компании Фирташа 6 млн грн долга
США выплатят 1 млрд долл. французской компании за отказ от проектов морской ветровой энергетики
Почему Львов расторгает контракт на сооружение мусороперерабатывающего завода
Группа Nova планирует приобрести банк для развития компании NovaPay
Суд признал, что твиты Маска нанесли акционерам Twitter ущерб на $2,6 млрд
Крупный промышленный комплекс в Киевской области выставили на продажу за $10 млн (детали)