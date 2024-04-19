Суд вернул в коммунальную собственность помещение на Печерске стоимостью более 5 миллионов гривен — Finance.ua

Суд вернул в коммунальную собственность помещение на Печерске стоимостью более 5 миллионов гривен Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Постановлением Верховного Суда удовлетворена кассационная жалоба прокурора и оставлено ​​в силе решение суда первой инстанции об истребовании в коммунальную собственность помещения в Печерском районе города Киева. Его стоимость — более 5 млн гривен, площадь — 80,4 кв. м.

Об этом стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что нежилые помещения общей площадью более 160 кв. м по ул. Михаила Бойчука, ½ в Киеве был зарегистрирован на праве собственности за территориальной громадой в лице Киевского городского совета.

«В то же время было установлено, что субъектами хозяйствования, на основании поддельного свидетельства о праве собственности, в 2019 году зарегистрировано право собственности на это же помещение с измененными техническими характеристиками и осуществлена ​​цепь его перепродажи другим юридическим лицам», — говорится в сообщении.

Прокуроры обратились в суд с иском об истребовании в коммунальную собственность этого помещения.

По делу вынесено окончательное судебное решение, которым иск прокуратуры удовлетворен, помещение истребовано из незаконного владения и передано территориальной громаде столицы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности уже восстановили около 17 тыс. объектов. Основная часть, 15,3 тыс. домов, это частные и многоквартирные дома.

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