Суд вернул в госсобственность санаторий курорта Куяльник стоимостью 1 млрд грн — Finance.ua
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Суд вернул в госсобственность санаторий курорта Куяльник стоимостью 1 млрд грн

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Суд вернул в госсобственность санаторий курорта Куяльник стоимостью 1 млрд грн
Суд вернул в госсобственность санаторий курорта Куяльник стоимостью 1 млрд грн, Фото: Одеська обласна прокуратура
Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных учреждений на курорте Куяльник стоимостью около 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
В суде прокурор доказал, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 000 м кв.
Прокуроры обратились в суд, однако в удовлетворении прокурору было отказано.
«Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым признал незаконными и отменил решение регистраторов, признал право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины», — отметили в Офисе Генпрокурора

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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