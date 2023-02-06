Суд вернул в госсобственность санаторий курорта Куяльник стоимостью 1 млрд грн — Finance.ua

Суд вернул в госсобственность санаторий курорта Куяльник стоимостью 1 млрд грн
Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных учреждений на курорте Куяльник стоимостью около 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
В суде прокурор доказал, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 000 м кв.
Прокуроры обратились в суд, однако в удовлетворении прокурору было отказано.
«Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым признал незаконными и отменил решение регистраторов, признал право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины», — отметили в Офисе Генпрокурора
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