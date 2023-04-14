Суд вернул Киеву землю на 700 млн грн: участок 17 гектаров «взяли в аренду» вопреки закону — Finance.ua
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Суд вернул Киеву землю на 700 млн грн: участок 17 гектаров «взяли в аренду» вопреки закону

Казна и Политика
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Суд вернул Киеву землю на 700 млн грн: участок 17 гектаров «взяли в аренду» вопреки закону
Суд вернул Киеву землю на 700 млн грн: участок 17 гектаров «взяли в аренду» вопреки закону
Суд в Киеве отменил право аренды 17 га коммунальной земли в Голосеевском районе (ул. Промышленная). Оказалось, что одна из компаний незаконно пользовалась участком с 2020 года, а после обхода всех процедур «передала» право пользования другой фирме.
Стоимость земельного участка оценивается в 700 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Решение об отмене права аренды принял Хозяйственный суд Киева.
Так, по данным прокуроров, частное общество в марте 2020 года более чем через год после прекращения права аренды без каких-либо правовых оснований осуществило регистрацию права пользования землей. После того как фирма приобрела промышленную базу (155 кв. м), расположенную на этом участке, право аренды было перерегистрировано на другое общество.
В результате право аренды было нелегальным для обеих компаний. «Регистрация... осуществлена с нарушением требований действующего законодательства, при отсутствии волеизъявления его законного владельца — Киевского городского совета», — отметили в прокуратуре
Там также объяснили, что право пользования невозможно было передать из-за покупки промышленной базы. Ведь прошлый собственник этого имущества также не имел права пользоваться коммунальной землей.
С такими аргументами прокуратура обратилась в суд. Исковые требования прокуроров были удовлетворены в полном объеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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