Суд вернул Киеву половину Беличанского леса — Finance.ua

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Суд вернул Киеву половину Беличанского леса

Недвижимость
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Суд вернул Киеву половину Беличанского леса
Суд вернул Киеву половину Беличанского леса
Апелляционный суд вернул 3000 гектаров Беличанского леса громаде Киева, отменив решение Бучанского райсовета.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
По отдельным участкам по несколько гектаров, а то и несколько соток годами идут суды. Общая площадь Беличанского леса превышает 6400 га.
Таким образом, сейчас Киеву удалось выиграть апелляцию по возвращению почти половины территории леса.
В мае 2014 года Беличанский лес приобрел самый высокий природоохранный статус — национальный парк. Это часть НПП «Голосеевский».
По материалам:
Нерухомі
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