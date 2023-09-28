Суд вернул Киеву половину Беличанского леса — Finance.ua

Суд вернул Киеву половину Беличанского леса Сегодня 10:13 — Недвижимость

Суд вернул Киеву половину Беличанского леса

Апелляционный суд вернул 3000 гектаров Беличанского леса громаде Киева, отменив решение Бучанского райсовета.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По отдельным участкам по несколько гектаров, а то и несколько соток годами идут суды. Общая площадь Беличанского леса превышает 6400 га.

Таким образом, сейчас Киеву удалось выиграть апелляцию по возвращению почти половины территории леса.

В мае 2014 года Беличанский лес приобрел самый высокий природоохранный статус — национальный парк. Это часть НПП «Голосеевский».

Нерухомі По материалам:

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