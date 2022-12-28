Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2» — Finance.ua

Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2» Сегодня 17:25 — Фондовый рынок

Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2»

Швейцарский суд предоставил мораторий на реструктуризацию долга компании Nord Stream 2 AG — это позволило оператору «Северного потока-2» временно избежать банкротства.

Об этом сообщает Tagesschau.

Кантональный суд в швейцарском Цуге предоставил мораторий на реструктуризацию долга на шесть месяцев до 10 июля 2023 года. За это время кредиторы не смогут взимать средства.

О такой мере ходатайствовало назначенное судом доверенное лицо Nord Stream 2 AG — компания Transliq.

Мораторий на реструктуризацию долга обычно предоставляется, если операционные расходы компании покрываются и есть перспективы реструктуризации или договоренности с кредиторами.

Около 40 сотрудников все еще работают над техническими и административными задачами на «Северном потоке-2». Расходы покрывает «Газпром».

Nord Stream 2 AG является дочерней компанией российского газового концерна. Ее штаб-квартира находится в Цуге, в 30 километрах к югу от Цюриха.

Газопровод «Северный поток-2», проходящий через Балтийское море, должен был доставлять российский газ в Германию. Однако федеральное правительство Германии приостановило процесс его сертификации в феврале в связи с эскалацией конфликта между россией и Украиной. Как и «Северный поток-1» в сентябре, трубопровод был серьезно поврежден взрывами. Европейский Союз и НАТО предполагают диверсию. Трубопроводы в то время не работали, но были заполнены газом.

Економічна Правда По материалам:

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