россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния — Finance.ua

россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния Сегодня 15:46 — Мир

россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния

россия начиная с октября ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния для пополнения бюджета 4-5 миллиардов долларов из-за финансового стресса российской экономики.

Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

Она добавила, что падение ВВП россии по итогам года составит 4,5-5%, что недостаточно, но эффект от введенных санкций начинает просматриваться через изъятие средств из Фонда национального благосостояния.

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«Мы уже четко прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста. Это и изъятие в пользу бюджета средств из Фонда национального благосостояния, и изъятие 20 млрд долларов из Газпрома через специальный налог, и незапланированное привлечение средств на внутреннем рынке», — отметила Юлия Свириденко.

Глава Минэкономики добавила, что по итогам 2023 г. российская экономика сократится на 5,6%.

Наиболее ожидаемым будет обвал прибыли от экспорта нефти и газа, который в следующем году может быть более чем на 50% из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты, Price Cap на нефть и т.д.

Также ожидается, что доходы россии упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов за квартал.

Также Украина работает над тем, чтобы предельная цена на нефть как можно быстрее была снижена до 35 долларов за баррель.

Економічна Правда По материалам:

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