россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния — Finance.ua
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россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния

Мир
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россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния
россия из-за санкций изымает в бюджет $4-5 миллиардов ежемесячно из Фонда национального благосостояния
россия начиная с октября ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния для пополнения бюджета 4-5 миллиардов долларов из-за финансового стресса российской экономики.
Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
Она добавила, что падение ВВП россии по итогам года составит 4,5-5%, что недостаточно, но эффект от введенных санкций начинает просматриваться через изъятие средств из Фонда национального благосостояния.
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«Мы уже четко прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста. Это и изъятие в пользу бюджета средств из Фонда национального благосостояния, и изъятие 20 млрд долларов из Газпрома через специальный налог, и незапланированное привлечение средств на внутреннем рынке», — отметила Юлия Свириденко.
Глава Минэкономики добавила, что по итогам 2023 г. российская экономика сократится на 5,6%.
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Наиболее ожидаемым будет обвал прибыли от экспорта нефти и газа, который в следующем году может быть более чем на 50% из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты, Price Cap на нефть и т.д.
Также ожидается, что доходы россии упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов за квартал.
Также Украина работает над тем, чтобы предельная цена на нефть как можно быстрее была снижена до 35 долларов за баррель.

Когда потолок цен на российскую нефть обескровит экономику агрессора

По материалам:
Економічна Правда
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