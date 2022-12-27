В россии ожидают увеличения дефицита бюджета в следующем году из-за предельных цен на нефть — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В россии ожидают увеличения дефицита бюджета в следующем году из-за предельных цен на нефть

Мир
0
российское министерство финансов ожидает, что из-за введения предельных цен на нефть в 2023 году дефицит бюджета превысит запланированные 2%, поскольку доходы от экспорта существенно упадут.
Об этом пишет Reuters.
Ранее в россии заявляли, что введение граничных цен на российскую нефть приведет к падению добычи в этой стране на 5-7%. Однако российский министр финансов Антон Силуанов уверял, что обязательства по расходам будут выполнены на средства заимствований или резервного фонда.
«Возможен ли больший дефицит бюджета? Возможен, если доходы ниже запланированных. Каковы риски в следующем году? Ценовые риски и ограничения», — заявил Силуанов журналистам в комментариях 27 декабря.
Читайте также
Он сказал, что сокращение объема экспорта энергоносителей возможно, поскольку некоторые страны избегают россии, а москва стремится осваивать новые рынки, и этот процесс будет определять прибыльность российского экспорта.
«(Ограничение цен) существенно в той мере, что в те страны, которые установили потолок, поставок не будет. Это значит, что будут другие страны. Да, логистика (расходы) увеличится. В результате могут измениться скидки», — сказал Силуанов.
Читайте также
По его словам, если объемы сократятся, у россии есть два источника дополнительного финансирования: Фонд национального благосостояния (ФНБ), который аккумулирует государственные резервы, и кредиты.
В четвертом квартале 2022 года российское правительство взяло крупные кредиты после нескольких бесплодных месяцев после решения москвы направить в Украину десятки тысяч военнослужащих для проведения так называемой спецоперации. Теперь россия рассчитывает использовать чуть более 2 трлн рублей (29,24 млрд долларов) из ФНБ в 2022 году, поскольку общие расходы превышают 30 трлн рублей, что превышает первоначальный годовой план. Расходы ФНБ в декабре могут составить 1,5 трлн рублей. По состоянию на 1 декабря ликвидные активы в ФНБ составляли 7,6 трлн рублей, или 5,7% ВВП россии.
Место для вашей рекламы
Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.
После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) рф потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

Когда потолок цен на российскую нефть обескровит экономику агрессора

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.