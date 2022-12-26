В россии планируют создать собственный VPN Сегодня 04:36 — Технологии&Авто

В россии планируют создать собственный VPN

В россии хотят создать собственные национальные сервисы VPN и CDN (Content Delivery Networks).

Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя комитета госдумы россии по информполитике Антон Горелкин.

«Запрос на качественный прокси-сервис (VPN. — Ред.) российского производства существует прежде всего у зарубежной аудитории, потерявшей доступ к альтернативной точке зрения на международные события. Нужен обход западных блокировок и тем, кого перестали пускать на зарубежные ресурсы с российских IP-адресов. Сейчас они вынуждены пользоваться иностранными VPN, со всеми вытекающими из этого рисками», — пишет депутат страны террориста.

А национальная сеть доставки контента (CDN) якобы поможет цифровым сервисам «более уверенно конкурировать с западными аналогами».

«Ведь основная претензия пользователей ко многим российским продуктам — это их медлительность. YouTube добился мирового лидерства во многом благодаря собственной сети кэширующих серверов, позволяющих мгновенно запускать даже контент в разрешении 4K. Его российские конкуренты лишены такого преимущества — и, следовательно, в наших общих интересах его создать», — написал представитель парламента агрессора.

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