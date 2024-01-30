Суд снизил залог для брата бизнесмена Мазепы — Finance.ua

Суд снизил залог для брата бизнесмена Мазепы Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и уменьшил размер залога для брата учредителя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы Юрия Мазепы в 9 раз — с 44,9 млн грн до 5 млн грн.

Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая защищала интересы Юрия Мазепы.

В то же время, прокуратура требовала увеличить размер залога для Юрия Мазепы до 500 млн грн.

Юридическая компания напомнила, что в ночь на субботу, 20 января, следственный судья Печерского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал Юрию Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей по альтернативному внесению залога в размере 44,9 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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