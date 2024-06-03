Суд продлил арест Коломойского с залогом 2 млрд гривен до 22 июля — Finance.ua

Суд продлил арест Коломойского с залогом 2 млрд гривен до 22 июля Сегодня 12:14

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бизнесмена Игоря Коломойского с залогом 2 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

Решение судья принял 24 мая.

«Продлить подозреваемому срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 (шестьдесят) дней, то есть до 22 июля 2024 года включительно, в пределах срока досудебного расследования уголовного производства № 72 023 000 410 000 032, с определением размера залога и возложением обязанностей, предусмотренных постановлением Шевченковского районного суда в Киеве от 22 апреля 2024 года», — говорится в решении.

Суд в очередной раз подчеркнул, что Коломойский является гражданином исключительно Израиля и Кипра.

Игорю Коломойскому грозит пожизненное лишение свободы за организацию убийства крымского юриста в 2003 году.

Шевченковский районный суд Киева продлил срок ареста Игоря Коломойского, но уменьшил ему сумму залога на полмиллиарда с 2,4 млрд гривен до 1,9 млрд гривен. Также Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины в случае ухудшения здоровья Игоря Коломойского транспортировать его на лечение в частное медучреждение.

Українські Новини По материалам:

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