Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото) — Finance.ua

Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото) Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото)

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда во вторник принял решение о незаконности выделения Киевским городским советом в 2005 году застройщикам из фирмы «Мрия-Инвест» 20 га на озере Вырлица в Дарницком районе Киева под строительство развлекательного центра.

Об этом сообщается на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ).

Киевский городской совет в 2005 году с нарушениями отдал землю под строительство развлекательного центра.

«Чтобы спасти озеро, КЭКЦ и прокуратура начали суд. Суд первой инстанции был проигран, апелляция же была нами выиграна и сегодня мы выиграли кассацию. Киевской громаде было возвращено 20 га земли», — сказано в сообщении.

КЭКЦ вместе с Киевской городской прокуратурой выиграли Верховный (Кассационный хозяйственный) суд Украины против Киевсовета и застройщиков и фирмы «Мрия-Инвест» 17 сентября.

Озеро Вырлица находится на юго-востоке Киева рядом с одноименной станцией метрополитена и жилым массивом «Харьковский».

Економічна Правда По материалам:

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