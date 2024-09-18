Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото) — Finance.ua
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Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото)

Фондовый рынок
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Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото)
Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве (фото)
Кассационный хозяйственный суд Верховного суда во вторник принял решение о незаконности выделения Киевским городским советом в 2005 году застройщикам из фирмы «Мрия-Инвест» 20 га на озере Вырлица в Дарницком районе Киева под строительство развлекательного центра.
Об этом сообщается на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ).
Киевский городской совет в 2005 году с нарушениями отдал землю под строительство развлекательного центра.
«Чтобы спасти озеро, КЭКЦ и прокуратура начали суд. Суд первой инстанции был проигран, апелляция же была нами выиграна и сегодня мы выиграли кассацию. Киевской громаде было возвращено 20 га земли», — сказано в сообщении.
КЭКЦ вместе с Киевской городской прокуратурой выиграли Верховный (Кассационный хозяйственный) суд Украины против Киевсовета и застройщиков и фирмы «Мрия-Инвест» 17 сентября.
Озеро Вырлица находится на юго-востоке Киева рядом с одноименной станцией метрополитена и жилым массивом «Харьковский».
По материалам:
Економічна Правда
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