Суд признал незаконным льготное налогообложение дивидендов — в бюджет поступило почти 35 млн грн — Finance.ua
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Суд признал незаконным льготное налогообложение дивидендов — в бюджет поступило почти 35 млн грн

Казна и Политика
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Суд поддержал позицию Государственной налоговой службы по неправомерному использованию одним из налогоплательщиков льгот, предусмотренных Конвенцией об избежании двойного налогообложения.
Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.
Суд пришел к выводу, что нерезидент ведет деятельность через постоянное представительство в Украине, из-за чего льготная ставка налогообложения не может быть применена.
Основная хозяйственная деятельность нерезидента — управление инвестициями, а следовательно, обычной формой ведения деятельности по управлению корпоративными правами являются купли-продажи, принятие решения о выплате дивидендов и принятие других организационных распорядительных решений и непосредственное управление денежными потоками.
Почти все доходы (99,9%) нерезидента — дивиденды от украинского предприятия.
Поскольку представитель нерезидента в Украине имел широкие полномочия: заключал сделки, участвовал в собраниях, подписывал уставы без согласования с номинальными директорами, то нерезидент — это тот, у кого имеется постоянное место представительства в Украине.
Коллегия судей признала, что у нерезидента не было правовых оснований для применения льготного налогообложения дивидендов. Суд апелляционной инстанции оставил в силе доначисление налоговых обязательств в размере 34,7 млн грн, из которых 28,9 млн грн — основной платеж. Эти средства уже уплачены в бюджет.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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