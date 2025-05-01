Суд поддержал решение НБУ относительно владельца банка «Авангард» — Finance.ua

Суд поддержал решение НБУ относительно владельца банка «Авангард» Сегодня 15:22 — Фондовый рынок

Суд поддержал решение НБУ относительно владельца банка «Авангард»

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 29 апреля 2025 года провозгласил вступительную и резолютивную части постановления, которым удовлетворена кассационная жалоба Национального банка, отменено решение судов предыдущих инстанций и подтверждена правомерность решения Национального банка о несоответствии члена наблюдательного совета АО «Банк Аванагард» Марка Пасенюка квалификационным требованиям относительно профессиональной пригодности.

Об этом пишет НБУ.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Национальный банк приветствует законное решение Верховного Суда. Национальный банк убедительно доказал в суде кассационной инстанции обоснованность и законность решения о несоответствии члена наблюдательного совета АО «Банк Аванагард» Макара Пасенюка квалификационным требованиям по профессиональной пригодности. Выводы о применении норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, учитываются другими судами при применении таких норм права", — прокомментировал директор Юридического департамента Национального банка Александр Зима.

Напоминаем, что решение Национального банка о несоответствии члена наблюдательного совета АО «Банк Аванагард» Макара Пасенюка квалификационным требованиям относительно профессиональной пригодности обосновано тем, что выплата переменного вознаграждения в значительном размере члену наблюдательного совета АО «Банк Аванагард» Макару Пасенюку была осуществлена ​​без соблюдения требований законодательства Украины, без надлежащих на то оснований и без документального обоснования.

Указанное свидетельствовало о наличии у члена наблюдательного совета АО «Банк Аванагард» Макара Пасенюка конфликта интересов, поскольку его личный интерес по получению вознаграждения противоречил его должностным обязанностям относительно контроля за реализацией политики вознаграждения в банке, принятия мер по предотвращению возникновения конфликтов интересов в банке и содействия их урегулированию, как это предусмотрено в статье 39 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»

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