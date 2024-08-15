Суд отменил продажу четырех месторождений глины в Закарпатье из-за сговора — Finance.ua

Суд отменил продажу четырех месторождений глины в Закарпатье из-за сговора Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Суд отменил продажу четырех месторождений глины в Закарпатье из-за сговора

Осуществляя процессуальное руководство по уголовным производствам в сфере охраны окружающей природной среды, Оболонская окружная прокуратурой г. Киева выявила нарушение требований антимонопольного законодательства в ходе проведения четырех электронных аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами месторождений глины на территории Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры установили, что в сентябре 2022 года через электронный портал Prozorro проводились 4 аукциона по продаже специальных разрешений на использование недр четырех месторождений глины на территории Закарпатской области. Организатором аукционов выступила Государственная служба геологии и недр Украины.

Участники 4 аукционов совершили антиконкурентные согласованные действия, а именно: использовали один IP-адрес, оказывали друг другу финансовую помощь для ведения хозяйственной деятельности, в том числе с целью оплаты участия в аукционе.

Выявленные прокуратурой нарушения действующего законодательства подтверждены Административной коллегией Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины и зафиксированы в соответствующих решениях.

В связи с выявленными нарушениями столичная прокуратура подала в Хозяйственный суд города Киева 4 иска о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи специальных разрешений на пользование недрами.

Благодаря принципиальной и аргументированной позиции прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры и Оболонской окружной прокуратуры города Киева решениями Хозяйственного суда в Киеве указанные иски удовлетворены.

Судом признаны недействительными результаты электронных аукционов по продаже специальных разрешений, а также признаны недействительными соответствующие договоры купли-продажи и специальные разрешения на пользование недрами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.