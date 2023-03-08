Суд отменил банкротство компании экс-владельцев ПриватБанка с долгом в 2,6 млрд грн — Finance.ua

Суд отменил банкротство компании экс-владельцев ПриватБанка с долгом в 2,6 млрд грн Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

Суд отменил банкротство компании экс-владельцев ПриватБанка с долгом в 2,6 млрд грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд в Днепре удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка и отменил постановление о признании банкротом компанию «Монтана-Эстейт», ранее известную как «Приватофис», которое задолжало ПриватБанку 2,6 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

«По этому делу владельцы „Приватофиса“ пытались незаконно избежать уплаты ПриватБанку многомиллиардного долга, манипулируя законодательством и дерзко злоупотребляя полномочиями арбитражного управляющего. Прислушавшись к аргументам юридической команды ПриватБанка, суд принял справедливое решение и не разрешил бывшим владельцам избежать выполнения их законных долговых обязательств», — отметили в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщалось ранее, компания «Приватофис» была создана бывшим менеджментом ПриватБанка в 2005 году. Именно на эту компанию были записаны права собственности на несколько сотен отделений ПриватБанка по всей Украине. Она же выступала поручителем ПриватБанка по кредиту рефинансирования НБУ, полученному Банком в 2009 году и который был вынужден погасить сам ПриватБанк в 2020 году.

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По состоянию на 2021 год, размер кредитной задолженности ООО «Приватофис» перед Банком составлял 2,9 млрд грн. В 2021 году ПриватБанк принял решение инициировать процедуру банкротства ООО «Приватофис», однако назначенный судом арбитражный управляющий Олег Чичва признал кредитные требования Банка частично — на сумму 1,6 млрд грн. Несмотря на возражения Банка, суд в декабре 2021 года принял решение о признании должника банкротом. Именно это постановление было отменено Центральным апелляционным хозяйственным судом.

Примечательно, что Олег Чичва, назначенный арбитражным управляющим по делу «Приватофис», также был арбитражным управляющим по делу компании «Новофарм», имеющей непогашенный долг перед банком на 4,3 млрд грн и постановление о ликвидации которого недавно отменил Центральный апелляционный хозяйственный суд.

ПриватБанк продолжает отстаивать справедливость более чем в 500 судебных процессах в Украине, инициированных бывшими собственниками и связанными с ними юридическими и физическими лицами. Борьба за справедливость и защиту своих законных интересов в судах — ответственность ПриватБанка и часть стратегии, утвержденной собственником — Правительством Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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