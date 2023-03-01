ПриватБанк обновил процедуру идентификации клиентов в Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк обновил процедуру идентификации клиентов в Приват24 Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Государственный ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов.

После установки мобильного «Приват24» новые пользователи могут подтянуть персональные документы из приложения «Дія».

Как сообщила пресс-служба банка, это упростит процесс идентификации. Далее нужно только открыть digital-карту и можно начинать пользоваться мобильным приложением.

Напомним, приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд в год.

Более половины прибыли всех украинских банков приходится на государственный ПриватБанк — 66% или 30,2 млрд грн. Однако по сравнению с 2021 годом его прибыль уменьшилась на 14% (2021 — 35 млрд грн, 2022 — 30,2 млрд грн.)

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УБР По материалам:

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