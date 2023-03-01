Суд не разрешил ликвидацию компании, задолжавшей ПриватБанку 4,3 млрд грн — Finance.ua

Суд не разрешил ликвидацию компании, задолжавшей ПриватБанку 4,3 млрд грн Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

Суд не разрешил ликвидацию компании, задолжавшей ПриватБанку 4,3 млрд грн

Апелляционный суд удовлетворил жалобу ПриватБанка и отменил постановление о ликвидации юридического лица ООО с II Новофарм, которое имеет непогашенный долг перед банком на 4,3 млрд грн.

Соответствующее решение Центральный апелляционный хозяйственный суд в городе Днепр вынес во вторник, 28 февраля, направив дело на новое рассмотрение судом первой инстанции, сообщает пресс-служба государственного банка.

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Кроме того, суд закрыл производство по апелляционной жалобе другого кредитора Новофарма — ООО Сахарпром, отказал в ходатайствах ликвидатора и ООО Сахарпром о истребовании и приложении доказательств, а также отклонил заявление бывшего топ-менеджера ПриватБанка Владимира Яценко о присоединении к апелляционным жалобам банка и ООО Цукорпром.

Напомним, Хозяйственный суд города Киева отказал в рассмотрении исков компаний JP Morgan и Pala Assets, бенефициаром которой является гражданин рф, против государственного ПриватБанка.

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Фінансовий клуб По материалам:

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