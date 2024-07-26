Суд отменил арест имущества украинской «дочки» «Беларусьнефти» — Finance.ua

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Суд отменил арест имущества украинской «дочки» «Беларусьнефти»

Фондовый рынок
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Суд отменил арест имущества украинской «дочки» «Беларусьнефти»
Суд отменил арест имущества украинской «дочки» «Беларусьнефти»
1 мая 2024 года Подольский районный суд Киева принял решение отменить арест, наложенный на имущество компании «Сервис Ойл».
Об этом стало известно из апелляции прокурора Подольской окружной прокуратуры города Киева, которую суд отклонил и которая имеется в распоряжении ЭП.
Так, имущество Сервис Ойл, дочки Беларусьнефти, которая на 100% принадлежит правительству Беларуси, арестовали еще 8 июня 2022 года.
Арест был снят с разнообразного оборудования, включая сейсмические вибраторы, группу сейсмоприемников, аккумуляторы, генераторную установку и прочие технические устройства.
Прокурор Подольской окружной прокуратуры Киева не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, требуя отменить определение следователя судьи и возобновить арест на имущество «Сервис Ойл».
31 мая 2024 года материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд, и судья рассмотрел апелляционную жалобу прокурора. После изучения материалов дела и апелляционной жалобы, судья пришел к выводу, что открытие апелляционного производства невозможно.
Это решение было обосновано тем, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины определения следственного судьи об отмене ареста имущества не подлежат обжалованию в апелляционном порядке.
По материалам:
Економічна Правда
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