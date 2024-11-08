Суд отказался закрыть дело «Роттердам+» — Finance.ua
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Суд отказался закрыть дело «Роттердам+»

Казна и Политика
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Высший антикоррупционный суд Украины отклонил ходатайство защиты о закрытии уголовного производства по делу «Роттердам+».
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Суд напоминает, что речь идет о деле, в котором фигурируют чиновники Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ), а также представители частных теплогенерирующих компаний.
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Производство касается формулы «Роттердам+», из-за которой потребители электроэнергии, по подсчетам, переплатили более 39 миллиардов гривен в период с 2016 по 2019 год.
Так, сторона защиты в своих ходатайствах указывала на нарушение принципа non bis in idem (запрет повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же правонарушение), а также на основания, определенные в п.п. 9−1, 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.
Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты.
Следующее заседание по делу назначено на 12.12.2024 на 12:00.
По материалам:
Економічна Правда
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