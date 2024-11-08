Суд отказался закрыть дело «Роттердам+» — Finance.ua

Суд отказался закрыть дело «Роттердам+» Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд Украины отклонил ходатайство защиты о закрытии уголовного производства по делу «Роттердам+».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд напоминает, что речь идет о деле, в котором фигурируют чиновники Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ), а также представители частных теплогенерирующих компаний.

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Производство касается формулы «Роттердам+», из-за которой потребители электроэнергии, по подсчетам, переплатили более 39 миллиардов гривен в период с 2016 по 2019 год.

Так, сторона защиты в своих ходатайствах указывала на нарушение принципа non bis in idem (запрет повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же правонарушение), а также на основания, определенные в п.п. 9−1, 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты.

Следующее заседание по делу назначено на 12.12.2024 на 12:00.

Економічна Правда По материалам:

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