Суд оставил без движения иск жены Чернышева о разделе имущества
Печерский районный суд Киева оставил без движения исковое заявление супруга бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева Светланы о разделе имущества супругов.
Об этом свидетельствует определение суда, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно постановлению жена просила выделить ей в собственность одну из квартир в Киеве, а мужу оставить другую квартиру в Никополе и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.
«По мнению истца, такое разделение равноценно, справедливо и соответствует нормам действующего законодательства, — говорится в постановлении.
Кроме прочего, жена просила признать за ней право собственности на деньги, находящиеся на 21 банковском счете и ценные бумаги в количестве 4 812 штук общей номинальной стоимостью 4,81 млн грн.
«Кроме того, в просительной части искового заявления указано требование о признании собственностью истца денежных средств, изъятых во время обыска детективами НАБУ в уголовном производстве, денежные средства, которые внесены на счет Высшего антикоррупционного суда в уголовном производстве как альтернативная мера пресечения в виде залога и денежных средств в размере 10 млн грн, находящихся на депозитном счете Высшего антикоррупционного суда, которые были внесены, на основании платежной инструкции от 30.06.2025», — говорится в документе.
