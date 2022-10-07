Суд остановил иск Twitter против Маска, чтобы дать бизнесмену время завершить сделку — Finance.ua

Суд остановил иск Twitter против Маска, чтобы дать бизнесмену время завершить сделку Сегодня 20:48 — Криминал

Суд остановил иск Twitter против Маска, чтобы дать бизнесмену время завершить сделку

Суд остановил иск Twitter против Илона Маска, чтобы дать бизнесмену время закрыть сделку.

Об этом пишет Reuters.

Миллиардеру дали время до 17 часов 28 октября, иначе судья назначит судебное разбирательство на ноябрь. Ранее Маску назначали суд на 17 октября.

В то же время бизнесмен утверждает, что он работает над тем, чтобы закрыть соглашение о покупке Twitter за $44 млрд. Он попросил об отсрочке, ведь «короткая задержка лучше месяцев, которые будут нужны для суда и апелляции».

Ранее Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене $54,2 за акцию, ведь предварительная договоренность закончилась провалом и судебными исками.

Акции Twitter на фоне этих новостей начали расти.

В середине июля стало известно, что Маск вышел из соглашения о покупке Twitter. В письме его представителя, отправленном компании, сообщалось, что причиной этого стало «существенное нарушение нескольких положений соглашения».

В частности, адвокаты Маска указали, что Twitter не смог или отказался предоставить информацию о количестве фейковых аккаунтов на платформе.

Маск также заявил, что отказывается от покупки из-за того, что Twitter уволил топ-менеджеров и одну треть сотрудников, занимающихся поиском талантов.

По словам адвоката миллиардера, этим соцсеть нарушила обязательство «сохранить практически нетронутыми материальные компоненты своей нынешней бизнес-организации».

О том, что Маск собирается купить Twitter, стало известно в середине апреля. Бизнесмен собирался купить акции компании по цене $54,2 за штуку — на 54% дороже, чем они стоили в день, когда он начал инвестировать в соцсеть, и на 38% дороже, чем 1 апреля, за три дня до того, как о его инвестиции узнали все остальные.

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