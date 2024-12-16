Суд обязал фирму заплатить за аренду помещения в спорткомплексе «Олимпийский» — Finance.ua
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Суд обязал фирму заплатить за аренду помещения в спорткомплексе «Олимпийский»

Фондовый рынок
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Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО «КАП-С» в пользу госбюджета 548,5 тыс. грн долга по арендной плате за помещение в спорткомплексе «Олимпийский» в Киеве, а также более 100 тыс. грн пени и инфляционные расходы.
Об этом свидетельствует решение суда от 26 ноября.
В 2019 году Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву и «КАП-С» заключили договор аренды недвижимого имущества.
Речь идет о нежилых помещениях ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» общей площадью 601 м2 (на 1-м этаже здания спорткомплекса) по адресу г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55 для размещения учебного заведения и торгового объекта. Стоимость помещения составляла более 17,5 млн грн.
В начале 2023 года ООО «КАП-С» обратилось в Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву с просьбой остановить начисление арендной платы в период с 30.10.2022 до момента восстановления свободного доступа к помещениям.
ФГИ ответил, что не имеет полномочий для освобождения от ответственности за нарушение исполнения обязательств по договору аренды, и сообщил, что «КАП-С» начисляется только 50% стоимости арендной платы. Кроме того, с июня 2022 года по сентябрь 2022 года арендатор вообще был освобожден от уплаты арендной платы.
В суде «КАП-С» отмечал, что из-за военной агрессии рф против Украины и введения военного положения фактически был заблокирован свободный доступ в арендуемое помещение. Кроме того, ООО «КАП-С» почти полностью приостановило хозяйственную деятельность, и поэтому невозможно было выполнять обязательства по уплате арендной платы.
«КАП-С» считает, что не несет ответственности за нарушение обязательств в связи с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора.
Кроме того, предприятие частично погасило задолженность по аренде после обращения прокурора в суд.
В то же время, суд решил, что «КАП-С» обязано уплатить 548,5 тыс. грн долга за арендную плату, инфляционные потери в размере 13,5 тыс. грн и 107 тыс. грн пени.
Учредителем столичного ООО «КАП-С» является Яна Ибрагимова.
По материалам:
Економічна Правда
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