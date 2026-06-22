Суд обязал фирму заплатить ущерб за некачественный ремонт моста на Днепропетровщине Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Хозяйственный суд Днепропетровской области решил взыскать с ООО «Инжиниринговая компания Планета строй» в пользу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области 3,5 млн грн ущерба и штрафных санкций за некачественный ремонт путепровода.

Об этом свидетельствует решение суда от 2 июня.

В 2020 году Служба автодорог в Днепропетровской области заказала ООО «ИК Планета строй» «капремонт путепровода с подходами на км 301+900 автодороги общего пользования государственного значения М-04 Знаменка — Луганск Изварино (на Волгоград через Днепр и Донецк). Сумма сделки составляла 47,2 млн грн.

В 2021 году компания заключила с ООО «Автомагистраль-Восток» договор субподряда.

В сентябре 2023 года комиссия при обследовании путепровода выявила недостатки в выполненных и принятых работах, в частности, неровность покрытия и размыв откосов. От подрядчика потребовали устранить эти проблемы.

В 2023 и 2024 годах были повторные обследования путепровода и выяснилось, что ООО «ИК Планета строй» не исправило не все недостатки. Более того, в 2024 году комиссия выявила не только предварительные дефекты, но и новые разрушения, которые могли бы привести к новым проблемам с откосами и «разрушению земляного полотна проезжей части».

В результате суд пришел к выводу, что доказательства, предоставленные Службой автодорог в подтверждение факта некачественного выполнения строительных работ, «достаточно вероятны». Поэтому взыскал с «ИК Планета строй» 3,5 млн грн, в том числе 2,9 млн грн — ущерб за некачественное выполнение работ и 582 тыс. грн штрафных санкций.

В настоящее время ООО «Инжиниринговая компания планета строй» называется ООО «Пульсариум», учредителем и руководителем Омонов Нодирбек Гоффоржон Оглы.

В 2020 году бенефициарами компании были киевлянин Сергей Мошенский и Евгений Волк (Житомирская область).

Економічна Правда По материалам:

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