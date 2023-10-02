Суд наложил арест на здание банка «Хрещатик» — Finance.ua
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Суд наложил арест на здание банка «Хрещатик»

Казна и Политика
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Суд наложил арест на здание банка «Хрещатик»
Суд наложил арест на здание банка «Хрещатик»
Следственный судья Голосеевского районного суда Киева наложил арест на реализованное по заниженной стоимости здание банка «Хрещатик».
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры определением следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева наложен арест на офисное здание по улице Прорезной, площадью 7,5 тыс. кв. м, которое является активом ПАО «КБ «Хрещатик».
Как установила прокуратура, здание было реализовано с нарушением установленной законодательством процедуры и по заниженной стоимости, в результате чего государству нанесен ущерб на 161 млн грн.
В рамках уголовного производства, начатого по данному факту, прокуратура ранее сообщила о подозрении уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц — ликвидатору ПАО «КБ «Хрещатик» в нанесении ущерба финучреждению через продажу имущества по заниженной стоимости (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365−2 Уголовного кодекса Украины).
Идет следствие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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