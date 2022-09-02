Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма — Finance.ua

Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма Сегодня 18:45 — Криминал

Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма

По ходатайству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на шесть морских судов, которые нарушали порядок въезда/выезда из/в оккупированный Крым во время перевозки награбленного оккупантами украинского зерна, сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

«Досудебным расследованием установлено, что судами „Амур-2501“, „Александр Грин“, „М. Андреев“, „Федор“, „Св. Константин“ и „Капитан Корчин“ под флагами государства-оккупанта, осуществляются систематические незаконные заходы из/в закрытый Севастопольский морской торговый порт, переправляя украинское зерно в третьи страны», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что таким образом рф использует полуостров Крым как «плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины».

«С июля 2014 года государством официально прекращено функционирование всех портов оккупированного полуострова и закрыты его гавани для международного судоходства. Мы квалифицируем заходы судов под иностранным флагом в морские порты Крыма как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, а следовательно, влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов», — отметил руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный.

В прокуратуре АРК напоминают, что ранее в рамках указанного производства уже были наложены аресты на еще шесть судов-нарушителей, а также объявлено подозрение двум капитанам российских судов «Матрос Позинич» и «Михаил Ненашев» по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

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