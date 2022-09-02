Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма — Finance.ua
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Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма

Криминал
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Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма
Суд наложил арест на шесть судов, незаконно вывозивших украинское зерно из оккупированного Крыма
По ходатайству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на шесть морских судов, которые нарушали порядок въезда/выезда из/в оккупированный Крым во время перевозки награбленного оккупантами украинского зерна, сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.
«Досудебным расследованием установлено, что судами „Амур-2501“, „Александр Грин“, „М. Андреев“, „Федор“, „Св. Константин“ и „Капитан Корчин“ под флагами государства-оккупанта, осуществляются систематические незаконные заходы из/в закрытый Севастопольский морской торговый порт, переправляя украинское зерно в третьи страны», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что таким образом рф использует полуостров Крым как «плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины».
«С июля 2014 года государством официально прекращено функционирование всех портов оккупированного полуострова и закрыты его гавани для международного судоходства. Мы квалифицируем заходы судов под иностранным флагом в морские порты Крыма как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, а следовательно, влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов», — отметил руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный.
В прокуратуре АРК напоминают, что ранее в рамках указанного производства уже были наложены аресты на еще шесть судов-нарушителей, а также объявлено подозрение двум капитанам российских судов «Матрос Позинич» и «Михаил Ненашев» по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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