Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото) — Finance.ua
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Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото)

Криминал
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Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото)
Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото)
Служба безопасности Украины задержала бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации (КГГА), который подозревается в присвоении бюджетных средств.
Речь идет о причастности к хищению почти 75 миллионов гривен, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным.
Сотрудники СБУ разоблачили первых фигурантов весной этого года — двух заместителей руководителя многих высшего департамента КГГА, руководителя столичной психбольницы и их сообщника. По материалам дела, злоумышленники присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, которые зависят от неизлечимых заболеваний.
В настоящее время собрана доказательная база на экс-главу профильного департамента КГГА, который занимал должность в течение 2022−2025 годов и принимал участие в организации «схемы».
Под руководством чиновников Киевской городской госадминистрации заключили договор с подконтрольными компаниями, которые должны были бесплатно поставлять лекарства, продукты питания и услуги для тяжелобольных граждан.
Вместо этого по материалам дела половину бюджетных средств фигуранты потратили на аренду и приобретение автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости.
Чтобы скрыть схему, ее организаторы оформили соответствующее имущество якобы для нужд пациентов, о чем сделали фейковые записи в отчетной документации.
Кроме того, сотрудники СБУ задержали трех представителей столичных фирм, которые «отмывали» похищенные деньги под видом предоставления бесплатных услуг для тяжелых больных, а наличные отдавали организаторам «схемы».
На основании новых улик экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По этой статье квалифицированы преступления со стороны скрывающегося за рубежом «теневого» куратора Департамента КГГА.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в городах Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
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