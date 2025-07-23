Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото) — Finance.ua

Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото) Сегодня 19:15 — Криминал

Автомобили премиум-класса и элитная недвижимость: СБУ задержала экс-чиновника, расхитившего 75 млн грн на тяжелобольных (фото)

Служба безопасности Украины задержала бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации (КГГА), который подозревается в присвоении бюджетных средств.

Речь идет о причастности к хищению почти 75 миллионов гривен, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным.

Сотрудники СБУ разоблачили первых фигурантов весной этого года — двух заместителей руководителя многих высшего департамента КГГА, руководителя столичной психбольницы и их сообщника. По материалам дела, злоумышленники присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, которые зависят от неизлечимых заболеваний.

В настоящее время собрана доказательная база на экс-главу профильного департамента КГГА, который занимал должность в течение 2022−2025 годов и принимал участие в организации «схемы».

Под руководством чиновников Киевской городской госадминистрации заключили договор с подконтрольными компаниями, которые должны были бесплатно поставлять лекарства, продукты питания и услуги для тяжелобольных граждан.

Вместо этого по материалам дела половину бюджетных средств фигуранты потратили на аренду и приобретение автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости.

Чтобы скрыть схему, ее организаторы оформили соответствующее имущество якобы для нужд пациентов, о чем сделали фейковые записи в отчетной документации.

Кроме того, сотрудники СБУ задержали трех представителей столичных фирм, которые «отмывали» похищенные деньги под видом предоставления бесплатных услуг для тяжелых больных, а наличные отдавали организаторам «схемы».

На основании новых улик экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По этой статье квалифицированы преступления со стороны скрывающегося за рубежом «теневого» куратора Департамента КГГА.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в городах Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

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